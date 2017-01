Aubaines: La Havane à 376 $, 319 $ pour Stockholm

12-01-2017 | 04h00

Voici les rabais les plus intéressants de la semaine sur les vols en partance de Montréal et de Québec.

Tous les prix étaient valides au moment de la publication, mais les prix changent rapidement et certains pourraient ne pas être disponibles longtemps. Donc si un vol vous intéresse, n'attendez pas.

Les prix affichés sont ceux de vols aller-retour, toutes taxes incluses.

319 $ pour Stockholm, en Suède

Ne faites pas attendre la capitale suédoise à ce prix-là! En effet, de bons rabais pour Stockholm sont à prendre chez Wow Air en ce moment. Ainsi, pour 319 $ aller-retour, vous pourrez aller vous aventurer dans le nord de l'Europe de janvier à mars. Réservez vite, car il n'y en aura pas pour tout le monde. Plus d'infos sur ce vol.

739 $ pour Fuzhou, en Chine

Faites-vous plaisir et envolez-vous pour le sud-est de la Chine à petit prix. Des rabais pour la ville de Fuzhou sont à votre disposition de janvier à avril. Ne vous privez pas et offrez-vous le périple de ce côté de l'Asie pour 739 $ aller-retour cet hiver. Plus d'infos sur ce vol.

376 $ pour La Havane, à Cuba

Qu'ils sont peu coûteux ces aller-retour pour Cuba! Allez vous refaire une santé à La Havane pour 376 $ en profitant des rabais que vous propose Air Transat au mois de janvier. Ne manquez pas votre rendez-vous au soleil. Plus d'infos sur ce vol.

367 $ pour Tucson, en Arizona

N'attendez plus pour prendre vos billets pour Tucson. L'aller-retour pour cette ville située dans l'état de l'Arizona vous accueille de janvier à mai pour moins de 400 $. À vous le désert du Sonora! Plus d'infos sur ce vol.

384 $ pour Sacramento, en Californie

Si vous songiez à aller faire un tour en Californie, ces aubaines tombent bien. La ville de Sacramento vous ouvre ses portes pour moins de 400 $ aller-retour. De vraies bonnes affaires qui sont à attraper chez American Airlines. Un voyage au rabais que vous pourrez effectuer entre les mois de janvier et de mai. Plus d'infos sur ce vol.

283 $ pour Orlando, en Floride

Profitez de ces rabais pour aller flâner à Orlando. Ces allers-retours à moins de 300 $ sont disponibles chez Air Transat au mois de février. Réservez dès maintenant pour faire partie des chanceux qui tireront avantage de cet excellent prix. Plus d'infos sur ce vol.

726 $ pour Glasgow, en Écosse

La plus grande ville d'Écosse est à vous pour moins de 800$ aller-retour! Allez découvrir Glasgow à bon prix au mois de mai en empruntant les ailes de WestJet. Ne laissez pas passer l'occasion d'aller faire connaissance avec cette ville qui a tant à offrir! Plus d'infos sur ce vol.



Pour plus de destinations au rabais, consultez toutes les aubaines sur Yulair.