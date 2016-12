Aubaines: Las Vegas à 382 $, Oslo à 597 $

Christèle Négrobar 29-12-2016 | 04h00

Voici les rabais les plus intéressants de la semaine sur les vols en partance de Montréal et de Québec.

Tous les prix étaient valides au moment de la publication, mais les prix changent rapidement et certains pourraient ne pas être disponibles longtemps. Donc si un vol vous intéresse, n'attendez pas.

Les prix affichés sont ceux de vols aller-retour, toutes taxes incluses.

Au départ de Montréal

597 $ pour Oslo en Norvège

La Norvège à un prix abordable. Faites d'Oslo, la capitale norvégienne, votre prochaine destination grâce aux billets à moins de 600 $ aller-retour disponibles chez Lufthansa au mois de février. Ne perdez pas de temps et retenez immédiatement votre place avant qu'il ne vous passe sous le nez. Plus d'infos sur ce vol.

684 $ pour Lyon en France

Lyon vous attend pour moins de 700 $ aller-retour au mois de mai. En effet, ces excellents prix que vous retrouverez chez Air Transat vous permettront d'aller vous relaxer dans la belle ville française au printemps. Ne manquez pas l'opportunité. Plus d'infos sur ce vol.

792 $ pour Belgrade en Serbie

La Serbie vous ouvre ses portes pour moins de 800 $ aller-retour. Allez visiter Belgrade à très bon coût au mois de janvier grâce à la Turkish Airlines. À vous la découverte de la Serbie! Plus d'infos sur ce vol.

792 $ pour Osaka au Japon

Ces rabais pour Osaka au Japon sont à saisir immédiatement. Allez explorer les lieux pour moins de 800 $ aller-retour entre les mois de janvier et avril en empruntant les ailes d'Air Canada. Laissez-vous séduire et réservez vos billets sans tarder. Plus d'infos sur ce vol.

770 $ pour Alger en Algérie

Envolez-vous vers Alger à bon prix. Des rabais pour la capitale algérienne sont disponibles chez Air Algérie. Ainsi, vous pourrez aller changer d'air dans cette partie du monde à moins de 800 $ l'aller-retour entre les mois de janvier et de mai. Partez sans dépasser votre budget. Plus d'infos sur ce vol.

Au départ de Québec

382 $ pour Las Vegas au Nevada

Et si vous partiez vous aventurer du côté de Las Vegas? Les prix cléments disponibles chez Delta vous inciteront sûrement à vous envoler dans cette direction entre les mois de janvier et de mars. Tirez parti de ces baisses et évadez-vous vers Las Vegas pour 382 $ aller-retour. Plus d'infos sur ce vol.

616 $ pour Carthagène en Colombie

Allez découvrir Carthagène en Colombie à excellent prix. Des aller-retour à 616 $ pour la jolie ville colombienne sont à votre disposition chez Delta Airlines. N'attendez pas pour réserver votre billet et partez vous y dépayser de janvier à avril. Plus d'infos sur ce vol.

