Aubaines: 396 $ pour Guatemala, 440 $ pour Paris

Christèle Négrobar 22-12-2016 | 04h00

Au départ de Montréal

767 $ pour Tokyo au Japon

Ne faites pas attendre ces billets aller-retour à moins de 800 $ pour le Japon! Ces rabais pour le bout du monde sont à saisir sans hésitation. Allez explorer Tokyo entre les mois de janvier et d'avril 2017 à excellent prix. Faites de cette destination votre première de l'année 2017. Plus d'infos sur ce vol.

500 $ pour Édimbourg au Royaume-Uni

Embarquez pour Édimbourg à prix défiant toute concurrence. Wow Air vous incite à aller poser vos valises dans la ville écossaise dès le mois de février. Profitez de ces baisses jusqu'au mois de mars pour vous familiariser avec la région, et ce en faisant des économies. Plus d'infos sur ce vol.

584 $ pour Göteborg en Suède

Et si vous alliez poser vos valises dans le nord de l'Europe? C'est la proposition que vous fait la compagnie aérienne Lufthansa. Ainsi, vous pourrez, vous envoler vers Göteborg, jolie ville suédoise à moins de 600 $ aller-retour au mois de février. Tirez parti des baisses de prix disponibles et allez apprécier le cadre scandinave. Plus d'infos sur ce vol.

440 $ pour Paris en France

Ne manquez pas ces tout petits prix pour Paris. Wow Air veut absolument vous faire voyager en 2017 et pour cela le transporteur ne lésine pas sur les baisses. Cette fois-ci, c'est Paris qui se veut tentante et avec ces aller-retour à 440 $, il va être dur d'y résister. Plus d'infos sur ce vol.

396 $ pour Guatemala au Guatemala

Répondez à l'appel de l'Amérique Centrale. L'aventure vous attend du côté du Guatemala pour moins de 400 $ aller-retour. Faites-vous plaisir et partez dans cette direction sans compter au printemps 2017. Plus d'infos sur ce vol.

Au départ de Québec

290 $ pour Cincinnati aux États-Unis

Ces petits prix pour Cincinnati vous inciteront à aller y faire un tour entre les mois de janvier et de février 2017. En effet, des billets à moins de 300 $ aller-retour sont disponibles chez Air Canada. Allez y faire une pause pour commencer l'année 2017. Plus d'infos sur ce vol.

481 $ pour Cozumel au Mexique

Allez vous dépayser à Cozumel pour moins de 500 $ aller-retour. Prenez vos billets à bon prix pour la villégiature mexicaine et allez profiter du temps clément de la région entre les mois de janvier et de février 2017. Plus d'infos sur ce vol.

