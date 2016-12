Aubaines: Cayo Largo à 465 $, 480 $ pour La Romana...

Christèle Négrobar 15-12-2016 | 04h00

Voici les rabais les plus intéressants de la semaine sur les vols en partance de Montréal et de Québec.

Tous les prix étaient valides au moment de la publication, mais les prix changent rapidement et certains pourraient ne pas être disponibles longtemps. Donc si un vol vous intéresse, n'attendez pas.

Les prix affichés sont ceux de vols aller-retour, toutes taxes incluses.

Au départ de Montréal

765 $ pour Tokyo, au Japon

N'en rêvez plus, envolez-vous plutôt vers Tokyo pour moins de 800 $ aller-retour grâce à des baisses de prix irrésistibles! Des billets pour aller visiter la capitale japonaise entre les mois de janvier et avril sont à réserver dès maintenant. Offrez-vous un périple inoubliable à prix imbattable au pays du Soleil levant. Plus d'infos sur ce vol.



480 $ pour La Romana, en République dominicaine

Si l'idée d'aller vous réchauffer au soleil ne vous déplaît pas, vous aimerez ces bons prix pour La Romana. En effet, Air Transat vous propose d'aller bronzer en République dominicaine pour moins de 500 $ aller-retour entre les mois de mars et avril. Réservez dès maintenant ces aubaines qui ne vous attendront pas bien longtemps. Plus d'infos sur ce vol.

444 $ pour Santiago de Cuba, à Cuba

Le sud-est de Cuba vous accueille à petit prix pour les Fêtes de fin d'année. Sunwing vous propose de vous dépayser en ce mois de décembre. Envolez-vous vers Santiago de Cuba pour terminer l'année au soleil à moins de 500 $ aller-retour. Une offre comme celle-là, ça ne se refuse point! Plus d'infos sur ce vol.



630 $ pour Georgetown, au Guyana

Si vous ne connaissez pas le Guyana, la compagnie aérienne Copa Airlines vous invite à aller le découvrir pour 630 $ aller-retour. Embarquez à bon prix pour ce pays discret d'Amérique du Sud au mois de janvier 2017. Enrichissement culturel garanti. Plus d'infos sur ce vol.

465 $ pour Cayo Largo, à Cuba

Sentez-vous les parfums exotiques de Cayo Largo? De petits prix pour la villégiature cubaine ont fait leur apparition chez Sunwing et n'attendent plus que vous. Ne résistez pas et succombez à ces aller-retour à 465 $. Plus d'infos sur ce vol.

Au départ de Québec

395 $ pour Santa Clara, à Cuba

Dépêchez-vous de réserver votre billet à 395 $ aller-retour pour Santa Clara. Ces petits prix pour la ville cubaine vous attendent chez Sunwing au mois de janvier. Il semblerait que vous ayez trouvé votre première destination au rabais de l'année 2017. Plus d'infos sur ce vol.

888 $ pour Taipei, à Taïwan

Répondez à l'appel de Taïwan pour moins de 900 $ aller-retour. D'excellents prix pour Taipei sont à votre disposition chez United entre les mois de janvier et de mars. De quoi réveiller l'aventurier qui sommeille en vous. Plus d'infos sur ce vol.

Pour plus de destinations au rabais, consultez toutes les aubaines sur Yulair.