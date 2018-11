Cette techno sème des pousses d'arbres à l'aide de drones dans les forêts ravagées par le feu

André Boily 28-11-2018 | 17h36

DroneSeed est une société qui développe et utilise des drones pour semer les forêts ravagées par des incendies ou coupés par l'industrie. Une méthode rapide et efficace qui fait appel à l'intelligence artificielle et au génie biologique.

Des millions d'hectares de forêt disparaissent chaque année à cause des incendies comme ceux que nous avons vus récemment en Californie, des changements climatiques ou des coupes forestières. Un processus de déforestation qui est en somme plus rapide que le reboisement.

À cause des terrains difficiles d'accès ou simplement éloignés, reboiser par des méthodes traditionnelles est souvent impossible ou trop coûteux.

DroneSeed est une jeune entreprise basée à Seattle, état de Washington, qui a pour objectif de lutter contre ce problème croissant avec des moyens technologiques modernes qui s'adaptent à toute la gamme de produits: drones, intelligence artificielle et génie biologique.

Selon DroneSeed, les techniques actuelles de plantation d'arbres sont manuelles, épuisantes et dangereuses. La chaîne d'approvisionnement des plantules est en retard de près de deux ans. Il serait selon eux difficile de replanter les arbres perdus au cours des dernières années, même s'il était possible de trouver les gens pour le faire.

Volant à basse altitude, les drones de DroneSeed ciblent les microsites où des espèces d'arbres peuvent repeupler les biomes détruits. Ceux-ci peuvent planter rapidement et de manière beaucoup plus sûre avec des taux prometteurs de germination.

Et pour accélérer leur croissance, la précision des drones permet par leurs vols à basse altitude d'appliquer des herbicides avec précision.

Outre la reforestation et l'épandage, une troisième application des drones vise la surveillance et le suivi des forêts. Avec des lidars haute résolution et des données de foresterie, les drones sont en mesure d'inspecter l'état de santé des forêts et de déterminer les zones potentiellement vulnérables aux espèces invasives et aux ravages d'insectes.