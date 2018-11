Premier vol d'un avion électrique par propulsion ionique

André Boily 23-11-2018 | 17h50

Ce n'est plus de la science-fiction, des chercheurs du MIT ont fait voler un prototype d'avion électrique à propulsion ionique, sans aucune pièce mobile.

D'une envergure de 5 mètres et ne pesant que 2,5 kilogrammes, des chercheurs du prestigieux MIT ont fait voler un prototype d'avion électrique mû par propulsion ionique, c'est-à-dire sans moteur électrique rotor-stator, ni hélice.

Le but de cette avancée technologique servira éventuellement à produire des drones ou des aéronefs électriques, non polluants et entièrement silencieux. Ce prototype d'avion ionique est l'oeuvre du célèbre Institut de technologie du Massachusetts (MIT).

Ce tout premier aéronef électrique sans pièces mobiles est propulsé par un flux d'air ionisé à l'aide de puissantes électrodes. Contrairement à certains engins spatiaux qui font appel à des propulseurs ioniques, ce prototype d'avion ionise l'air pour s'en servir comme accélérateur.

Sous les ailes, les ingénieurs ont disposé deux rangées d'électrodes haute tension. Chaque électrode produit une puissante charge positive qui ionise les molécules d'azote présentent dans l'air lesquelles deviennent soudainement attirées par l'électrode négative de la voilure. Le «vent d'air» ainsi créé produit une poussée nécessaire au vol de l'engin électrique.

Des applications nombreuses

Grâce à ce type de propulsion électrique par ionisation, on peut imaginer des planeurs solaires ou des pseudo-satellites capables de voler pendant des années dans le ciel pour offrir des services satellitaires de basse altitude pour Internet par exemple ou encore pour remplacer les moteurs à hélices des drones. Avec les progrès, on peut penser à des avions ioniques !