La Lune à nouveau dans le collimateur de la Nasa

André Boily 19-11-2018 | 22h51

Notre satellite naturel aura de la visite dans les années à venir. La Nasa développe avec ses partenaires un avant-poste spatial lequel servira de base d'exploration vers la Lune, vers Mars et d'étude des astéroïdes.

L'agence américaine Nasa fête cette année ses 60 ans d'exploration spatiale et lunaire. Une occasion de rappeler ses projets à court et moyen terme qui sont très nombreux - question de faire oublier son absence orbitale depuis que les dernières navettes ont pris le chemin des musées.

Principal projet, une petite station spatiale (Lunar Orbital Platform Gateway) servant d'avant-poste lunaire pour les missions habitées autour de la Lune, à destination de Mars, ainsi que vers des astéroïdes.

Cette station abritera des locaux d'habitation, des laboratoires pour la science et la recherche, des ports d'amarrage (comme des portes) pour les visites de vaisseaux spatiaux, etc. Il permettra à la Nasa et à ses partenaires d'avoir accès à une surface lunaire plus étendue que jamais, prenant en charge des missions humaines et robotisées.

La trajectoire de cette base spatiale permettra de s'approcher tout près de la Lune et de la Terre à divers moments de son orbite.

Système de lancement spatial

Si les fusées de SpaceX et de Northrop (ex-Orbital ATK) seront utilisées, la Nasa planche sur sa propre fusée appelée SLS (Space Launch System). Plus puissante que la BFR de SpaceX, la fusée SLS servira à mettre en orbite les éléments les plus imposants de la future station spatiale, dont le futur véhicule Orion qui transportera jusqu'à quatre astronautes. La Nasa prévoit l'assemblage de la nouvelle station en quatre lancements. Beaucoup plus compacte, celle-ci fera 20 tonnes, contre 400 pour l'actuelle Station spatiale internationale grande comme un terrain de football.

L'année 2019 sera très chargée au-dessus de nos têtes, 2020 encore plus !

Images du système de lancement spatial SLS de la Nasa.