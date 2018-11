Avec le déploiement de Starlink, le nombre de satellites en orbite va doubler

André Boily 14-11-2018 | 00h34

Avec les 4425 satellites Internet qui seront déployés en basse altitude par SpaceX, il sera possible d'obtenir des débits jusqu'à 40 fois plus vite que les services actuels par satellite.

Le marché des lanceurs spatiaux n'est pas très élevé, seulement 5,5 milliards par an - un marché partagé entre quatre superpuissances : États-Unis, Europe, Russie et Chine. Et si dans ces trois derniers pays, ce sont des monopoles, aux États-Unis le marché est une affaire d'entreprises privées.

Pour se démarquer, ces dernières doivent développer des créneaux. Celui de SpaceX sera son projet Starlink, une constellation de satellites Internet en orbite à basse altitude pour desservir les régions du globe inaccessibles aux services filaires traditionnels. Quant aux services satellitaires actuels, ils ont été déployés il y a bien longtemps et sont déjà dépassés. La principale firme de satellites Iridium est le premier client du projet Starlink de SpaceX.

Plus tôt cette année chez SpaceX, il y a eu le lancement de deux prototypes, appelés Tintin-A et Tintin-B. Et ce sont les installations de SpaceX et de Tesla au sol qui ont servi de banc d'essai, en plus de trois véhicules mobiles.

L'entreprise d'Elon Musk, SpaceX, effectuera les premiers lancements au second semestre l'an prochain et le service Internet satellitaire sera offert en 2020. Sans annoncer de chiffres, on parle de débits très rapides.

Chaque fusée Falcon 9 transportera dans l'espace une dizaine de satellites à la fois. Une fois les 4425 satellites Internet du projet Starlink en orbite, ce nombre représente le double de tout ce qui a été lancé depuis les débuts de la conquête spatiale.

Il y aura tellement de satellites qu'on parle sérieusement de risques de collision. Pour les réduire, SpaceX a dû abaisser leur altitude. Ce faisant, leur durée de vie sera également diminuée puisqu'ils seront attirés peu à peu par la gravité terrestre et finiront par être pulvérisés en entrant dans l'atmosphère.

Avec ce projet Starlink et quelques autres, SpaceX et son PDG Elon Musk auront les moyens de réaliser leurs rêves de conquête martienne.