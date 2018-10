Comme un ouvrier, ce robot japonais installe des cloisons

André Boily 02-10-2018 | 12h47

Développé par l'Institut de science et de technologie industrielle avancée du Japon, le robot HRP-5P est capable d'effectuer des tâches de construction comme celle de l'installation de panneaux préfabriqués.

Il n'est pas très rapide, sa dextérité parfois chancelante, n'empêche le robot japonais de l'Institut de science et de technologie industrielle avancée saisit, transporte, pose et fixe une cloison sèche avec précision.

HRP-5P, c'est son nom, fait appel à la détection d'objets, à des capteurs de mesure et à des programmes de mouvements pour réaliser des tâches comme la pose de panneaux muraux sur un mur.

Ce robot fait partie d'un projet collaboratif entre l'industrie de la construction et l'institut de recherche avancée japonais pour voir ce qu'il est possible de réaliser avec les technologies robotiques actuelles. Par la suite, ils veulent étendre la recherche à d'autres types de construction et de structures, prévoit la direction du programme citée par le site anglais Techcrunch.

Une solution au vieillissement de la population

De tous les pays du monde, c'est au Japon où l'on enregistre l'un des déclins les plus rapides de la population active. Avec le vieillissement de la nation vient aussi la pénurie de main-d'oeuvre.

Il n'est donc pas étonnant de voir autant d'investissements s'effectuer en robotique dans ce pays fasciné depuis longtemps par les robots. Loin de remplacer des travailleurs, c'est surtout le besoin de trouver des alternatives au manque de personnel dans les industries.