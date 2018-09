Début du projet pour retirer 88 000 tonnes de plastique dans le Pacifique

André Boily 12-09-2018 | 17h59

Appelé Ocean Cleanup Project, cet ambitieux projet est en fait un prototype d'un système de ramassage en mer qui, s'il atteint ses objectifs, servira à nettoyer d'autres zones polluées par des tonnes de déchets plastiques.

Il y a à peine une heure était officiellement lancé le projet de nettoyage d'une mer de déchets plastique dans le Pacifique, à environ 420 km au large de San Francisco.

Une fois sur place, la zone nommée System 001 sera nettoyée par une immense et très longue jupe suspendue par un système de flottaison. Cette jupe de dix pieds sous l'eau collectera des débris plastiques de taille millimétrique tout en laissant les espèces marines passer en dessous.

Poussé par le vent et les vagues

En surface, le long tube flottant formera sous la pression du vent et des vagues une forme en U d'où ne pourront s'échapper les débris. Après un certain temps, une fois «l'entonnoir» plein, un navire viendra récupérer les tonnes de déchets plastiques qui s'y seront accumulés pour être ensuite transportés jusqu'aux centres de traitement - là où les déchets auraient dû normalement se retrouver.

Après la fin du premier essai, le prototype d'estacade sera remorqué 1670 km plus loin pour nettoyer la grande «mer de plastique» du Pacifique. Pendant six mois, une équipe sera sur place pour poursuivre le suivi du nettoyage. On prévoit plus tard un navire autonome pour effectuer le travail à leur place.

165 millions de tonnes de plastique dans l'océan

Le système de collecte de plastique en mer peut extraire environ 55 tonnes de déchets par an. Ce qui n'est presque rien en comparaison des 88 000 tonnes métriques de déchets plastiques qui flottent dans les océans. Près de 9 millions de tonnes de nouveaux déchets atteignent les océans chaque année et on estime à 165 millions de tonnes la masse totale de plastique. Le groupe à l'origine du projet espère éventuellement déployer 60 systèmes de nettoyage similaires pour retirer près de 50 % des déchets tous les cinq ans.

Si rien n'est fait, la masse de plastique en tonnes métriques dans l'océan dépassera celle des espèces vivantes.

La vidéo ci-dessous explique en anglais le système de ramassage en mer. D'autres vidéos du projet sont aussi accessibles sur YouTube.