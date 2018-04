L'ultime test pour des robots : l'assemblage d'un produit IKEA!

André Boily 20-04-2018 | 20h42

Le projet judicieusement appelé IkeaBot par un groupe de chercheurs en robotique à Singapour, en Chine, a pour but de démontrer la faisabilité ou la difficulté de faire assembler par des robots une chaise démontée du fabricant suédois IKEA. À voir les vidéos, ce n'est pas une mince tâche.

Le projet IkeaBot est né du Groupe d'intelligence et de contrôle robotique au centre NTU dans la technocapitale, Singapour. Il a fallu aux robots apprendre à manipuler les petites et grandes pièces d'une chaise IKEA et à les insérer les unes dans les autres. Ce qui est facile pour nous (enfin, relativement facile paraît-il avec les meubles IKEA) l'est sérieusement moins pour des pinces et des bras articulés.

D'abord, le projet a nécessité deux robots parfaitement synchronisés en séquence - ce qui a été le plus difficile à réaliser selon les médias qui ont rapporté ce projet robotique.

En plus des pinces, les bras robotisés sont équipés de détecteurs de tension et des caméras 3D.

Après une longue série d'essais et d'erreurs et zéro frustration - les robots ne sont pas programmés pour être frustrés -, la paire robotique a pu monter la chaise IKEA en 20 minutes.

On peut voir la vidéo ici.