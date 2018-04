C'est le weekend Mission Hack à Montréal

André Boily 06-04-2018 | 21h50

Les amateurs d'informatiques ont rendez-vous à Montréal au Hackathon où ils pourront rivaliser d'ingéniosité pour résoudre des problèmes sur ce que serait la vie quotidienne sur une autre planète que la Terre.

Le petit, mais néanmoins important monde des bidouilleurs informatiques utilise parfois des termes dont on se méfie à première vue. Comme hacker, qui veut surtout dire «pirate informatique», mais qui désigne aussi la catégorie de fouineurs et de bidouilleurs informatiques. Et, comme tout groupe, ils tiennent à des projets bien à eux et, parfois, très ambitieux, comme Mission Hack.

«Mission Hack est un championnat national de hackathon. Spécialement conçu pour les développeurs qui veulent repousser les limites de ce qu'ils peuvent créer, Mission Hack offre l'occasion de penser de nouvelles idées pour l'avenir», peut-on lire sur le site de l'événement de ce weekend à Montréal.

Quatre défis

Les candidats devront créer un prototype technologique pour résoudre des problèmes sur une éventuelle nouvelle Terre dans quatre catégories résumées ici :

Ambition humaine : comment redéfinir le travail et l'éducation de la colonie et comment répartir les tâches entre les humains et l'intelligence artificielle. Nouvelle économie : partage et gestion des ressources totalement différents de ce que nous connaissons ici; systèmes monétaires à planifier; quelles technologies utiliser pour établir les fondements de l'économie. Infrastructure : établir les fondements d'une société colonisatrice en pleine croissance, créer des systèmes évolutifs et des solutions à intégrer à cette infrastructure. Communauté en santé : vieillissement et maladies peuvent compliquer l'effort des gens, il faudra des outils pour sécuriser la santé de chacun.

Bien évidemment, le hackathon n'est pas réservé uniquement aux hackers, tous les intéressés peuvent s'y inscrire et se présenter.

L'événement Hackathon est commandité par Randstad Canada, une entreprise canadienne spécialisée en matière de services de dotation de personnel, de recrutement et de ressources humaines.

Infos : http://www.missionhack.ca/fr/index.html