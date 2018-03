Les grandes technos convoitent le marché et le transport médical

André Boily 08-03-2018 | 23h35

On dirait que les Apple, Amazon, Uber et autres sociétés technos ont vu les mêmes pronostics dans leurs boules de cristal. La médecine personnelle deviendra le prochain grand marché tandis que les Uber et Lyft veulent que vous ne ratiez pas vos rendez-vous médicaux.

Avec le diagnostic de votre application médicale basée sur vos symptômes, vous recevriez une trousse de tests par la poste, suivriez les indications de cette dernière et vous obtiendriez les résultats sur-le-champ, sans quitter le foyer ni moisir des heures dans une salle d'attente pleine de gens malades.

Les géants de l'informatique commencent à investir des sommes considérables dans l'aide médicale personnelle, d'autres veulent vous transporter et certaines préparent des trousses médicales. Remarquez qu'il n'y a rien de nouveau ici. Des applications médicales sur appareil mobile conçues pour du personnel humanitaire dans des régions reculées existent depuis quelques années déjà.

Première trousse génétique grand public

La firme de tests génétiques 23andMe vient de recevoir de l'Administration américaine FDA l'aval pour lancer une trousse de tests destinée directement aux consommateurs pour découvrir des gènes liés à diverses formes de cancer. La prochaine trousse qui sera offerte sans ordonnance avec les tests BRCA1 et BRCA2 vise les types de cancer de la prostate, des ovaires et du sein.

Votre docteur Apple

À des fins d'expérimentation, le géant Apple a réuni des prestataires de soins de santé et des experts pour développer des plans informatiques de soins pour des patients soignés à des infirmeries qui sont la propriété d'une nouvelle division. Ces cliniques ne seront ouvertes qu'aux employés d'Apple et à leur famille. Cette intrusion dans le domaine médical pourrait faire partie d'une grande et vaste stratégie à long terme pour entrer dans ce secteur.

Suivi médical par montres connectées

On a pu voir ce que les montres Apple Watch peuvent réaliser pour suivre en temps réel le rythme cardiaque ou le niveau de glucose entre autres. Avec le bracelet approprié, celle-ci détecte avec une précision de 85% le diabète grâce à son capteur de rythme cardiaque. Sans oublier l'application Health qui collecte toutes vos données biométriques en un seul endroit.

Uber : le taxi médical !

À l'image du modèle UberCentral, la compagnie Uber lance un nouveau service appelé Uber Health qui offrira une plateforme dédiée aux prestataires de soins de santé afin que les hôpitaux, cliniques et autres institutions puissent transporter aisément leurs patients et clients à partir d'un tableau de bord, sans qu'il soit nécessaire d'avoir un téléphone intelligent ou une application Uber.

Par exemple, trop de gens incapables de se déplacer ou par manque de transport fiable ratent leur rendez-vous médical. Ce qui se traduit non seulement par des soins non prodigués, mais aussi par une baisse de productivité de la clinique.

Et Lyft

Le concurrent d'Uber, Lyft, ambitionne de réduire de moitié le problème de transport pour des soins de santé d'ici 2020. Dans la même veine, Lyft veut offrir une version interentreprises de son service de covoiturage taxi pour transporter les patients et clients vers les cliniques. Celui-ci entend même automatiser davantage le processus en fonction du dossier médical du patient.