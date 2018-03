Résoudre le cube Rubik, une affaire de 0,38 seconde pour ce robot

André Boily 08-03-2018 | 12h01

On peut résoudre le cube Rubik à la main, mais avec des bras robotisés, des caméras et un cerveau électronique, le fameux cube de couleurs est résolu en moins d'une seconde. En réalité, le plus récent record a été établi en 0,38 seconde!

Pourquoi se casser la tête pour résoudre l'uniformité des couleurs du cube Rubik quand un ordinateur peut le faire en une fraction de seconde?

Il y a un an, un robot appelé Sub1 a résolu le cube Rubik en 0,637 seconde, établissant du coup le record du monde Guinness pour un robot, bien entendu. Par un humain, le record du monde est de 4,59 secondes, son nom SeungBeom Cho.

D'autres équipes ont voulu battre ce record de plus d'une demi-seconde. Deux ingénieurs, Ben Katz e Jared Di Carlo, ont fait appel à un ensemble robotisé intégrant six bras motorisés Kollmorgen ServoDisc U9 pour manipuler les six côtés du cube.

Pour la vision machine, ils ont utilisé une paire de caméras PlayStation Eye pour analyser et calculer les milliers de possibilités afin d'arriver à la plus rapide, et ce bien avant d'avoir fait le premier mouvement.

La principale difficulté réside dans le fait que les bras ne peuvent tourner qu'un seul à la fois, sans quoi le cube vole en morceaux. Même si deux bras tournaient ne seraient-ce que pendant une courte fraction de seconde, le cube casse.

Il faut voir la vidéo pour se rendre compte que 0,38 s, c'est extrêmement court. La vidéo sur YouTube montre l'engin à l'oeuvre sur deux ralentis, l'un à 0,25 fois plus lent et le second en 0,03 fois.

Convaincu qu'ils peuvent faire mieux que 0,38 s, le duo n'a même pas pris la peine de faire homologuer leur temps par Guinness!