Découvrez Flippy, l'infatigable robot à flipper des burgers

André Boily 05-03-2018 | 15h31

Une chaîne californienne de restauration rapide a embauché un employé peu ordinaire nommé Flippy. Fait de métal, de vérins et alimenté à l'électricité, il s'occupe de faire cuire les pièces de viande hachée pour vous.

C'est connu, nous avons d'un côté des clients qui n'aiment pas attendre et, de l'autre, des robots qui ne prennent pas de pauses. Se demander si les deux sont faits pour se rencontrer équivaut à répondre à la question.

Caliburger est, comme son nom l'indique, une chaîne de restauration rapide comme le sont les Burger King et autres McDonald. Et celle-ci s'est démarquée d'une bien belle façon, elle a embauché un robot, Flippy, de la firme Miso Robotics qui décrit son produit comme le premier robot ou assistant autonome de cuisine.

Comme tout nouvel employé, Flippy a d'abord eu besoin d'un entraînement - lire programmation - pour effectuer sans fautes ses premières actions en cuisine.

Tâches peu commodes

Flippy le robot fait appel à l'imagerie 3D et à la vision par caméra pour cuire et retourner les galettes de viande sur la surface de cuisson. Il va même jusqu'à nettoyer la surface à intervalle régulier et détecter la température des galettes et celle de la surface pour assurer une cuisson idéale.

Miso Robotics prévoit que les robots vont prendre place dans les cuisines, mais pas aller jusqu'à remplacer les humains. Dans le cas qui nous occupe ici, Flippy ne sait pas encore ajouter les garnitures dans les hamburgers, un humain doit le faire à sa place.

Une des principales raisons de la création de Flippy, c'est que la tâche de faire cuire les galettes reste très déplaisante, il fait toujours « très chaud, c'est gras et sale», indique le PDG du groupe Cali qui gère la franchise.

Un robot comme Flippy coûte 60 000 $US et peut «flipper» entre 150 et 300 galettes par heure selon le nombre de personnes en cuisine.