Sony investit dans l'intelligence artificielle... des taxis!

André Boily 20-02-2018 | 22h46

On a vu ces dernières années l'arrivée des applications mobiles dans l'industrie des taxis, cette fois, on ne parle rien de moins que d'intelligence artificielle pour gérer ou optimiser l'offre et la répartition des taxis. Et c'est le géant Sony qui lance le bal.

Le géant de l'électronique au Japon, Sony, a pris position dans six entreprises de... taxis!

Son atout ? Des algorithmes d'intelligence artificielle que le groupe entend se servir pour optimiser l'offre de services par une meilleure répartition des véhicules en fonction des prévisions de la demande qui fluctuent selon la météo, le trafic ou encore les événements locaux.

Selon Techcrunch qui est un des sites qui rapportent la nouvelle, les services de Sony font appel à des applications mobiles, comme celles d'Uber ou Téo chez nous. À l'aide d'algorithmes, les six entreprises pourront mieux prévoir et préparer le nombre de taxis nécessaires pour desservir la clientèle principalement concentrée à Tokyo, pour l'instant. Le système déployé par Sony va même jusqu'à offrir des services de paiement.

Sony n'est pas seule dans l'aventure des taxis dopés à l'intelligence artificielle. Toyota et son partenaire JapanTaxi ont aussi leur système. Uber et la chinoise Didi Chuxing ne sont pas très loin non plus, la première concentre ses énergies dans les zones rurales où l'industrie du taxi n'est pas réglementée comme dans les grandes villes, lesquelles sont délaissées par les grandes entreprises de taxis nationales.