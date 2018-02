Robot Spotmini, le petit dernier de Boston Dynamics sait ouvrir des portes

André Boily 14-02-2018 | 23h07

Comme son prédécesseur Spot, le robot «canin» Spotmini est équipé d'un bras articulé qui lui permet de prendre des objets, voire ouvrir des portes. L'interaction entre les deux est également amusante.

Spotmini, de la réputée Boston Dynamics, est un gentil toutou métallique, de vérins et de neurones électroniques. Ce robot «canin» tout électrique pèse 30 kg avec son bras articulé (ou 25 kg pour son prédécesseur Spot, sans bras).

Il gère ses déplacements et ses manoeuvres par l'entremise de caméras stéréo, de caméras de profondeur, et avec ces capteurs de force et position, il peut manier des objets.

On voit ici la première apparition de Spot sur le site du fabricant de robots.

Et dans la vidéo juste en dessous, Sportmini range la vaisselle, dépose une cannette dans la corbeille, et le plus drôle, glisse sur des peaux de bananes!

Mais c'est dans la vidéo sur YouTube que Spotmini et Spot font équipe. Le second fait intervenir le premier pour ouvrir une porte.

Black Mirror, 4e saison, 5e épisode

Bien entendu, chaque fois que l'on parle de robots aussi perfectionnés, on pense immédiatement à Terminator et ses semblables.

Si vous voulez avoir des frissons avec des chiens terminator, je vous suggère de regarder sur Netflix la série Black Mirror, 4e saison, 5e épisode. Vous y verrez des robots canins particulièrement vraisemblables... et redoutablement efficaces.