Des muscles artificiels dotent les robots de « super-pouvoirs »

AFP 27-11-2017 | 17h43

MIAMI | Inspirés par le pouvoir de pliage de l'origami, des chercheurs américains ont annoncé lundi avoir mis au point des muscles artificiels bon marché pouvant donner à des robots la capacité de soulever jusqu'à 1 000 fois leur poids.

Cette avancée constitue un bond en avant dans le domaine de la robotique pour remplacer l'ancienne génération de robots, aux mouvements saccadés et rigides, estiment les chercheurs.

« C'est comme donner des super-pouvoirs à ces robots » s'enthousiasme l'auteure principale des travaux Daniela Rus, professeure de génie électrique et d'informatique au Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Les muscles (ou actionneurs) sont construits sur une structure de bobines métalliques ou de feuilles de plastique, et chacun coûte environ 1 dollar à fabriquer, indique l'étude publiée dans la National Academy of Sciences.

Ces muscles artificiels « peuvent générer environ six fois plus de force par unité de surface que le muscle squelettique des mammifères, et sont également incroyablement légers », explique le coauteur des travaux Rob Wood, professeur de sciences appliquées à l'université de Harvard.

Un muscle de 2,6 grammes peut ainsi soulever un objet de trois kilogrammes « soit l'équivalent d'un canard colvert soulevant une voiture ».

L'inspiration des origamis vient de la structure en zigzag employée par certains muscles, qui leur permet de se contracter et de se dilater sur commande, en utilisant de l'air ou de l'eau sous pression.

« Le squelette peut être un ressort, une structure pliée en forme d'origami, ou toute structure solide avec des vides articulés ou élastiques », précise l'étude.

Les utilisations possibles comprennent des habitats spatiaux extensibles sur Mars, des appareils chirurgicaux miniatures, des exosquelettes portables, des véhicules d'exploration en eaux profondes mer ou des architectures transformables.

« Les actionneurs artificiels constituent l'un des plus grands défis de toute l'ingénierie », détaille Rob Wood.

« Maintenant que nous avons créé des actionneurs avec des propriétés similaires au muscle naturel, nous pouvons imaginer construire presque n'importe quel robot pour presque n'importe quelle tâche », ajoute-t-il

La recherche a été financée par la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), et le Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering.