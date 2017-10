Désolé, nous ne pouvons pas dans un simulateur ou une matrice disent les scientifiques

André Boily 05-10-2017 | 23h21

Curieuse nouvelle ces dernières 48 h, on a demandé à des scientifiques s'il était possible de construire un monde virtuel comme celui dans le fameux film The Matrix où la population ne vivrait finalement que dans un vaste simulateur informatique. Ceux-ci ont tranché net, c'est impossible à réaliser.

N'en déplaise à Elon Musk et à d'autres personnes de renom qui véhiculent l'idée du philosophe Nick Bostrom de l'université d'Oxford selon laquelle un puissant programme d'algorithmes parviendrait à gérer dans une simulation massive tout ce qui existe, des scientifiques ont tenté de calculer ce qu'il faudrait comme matériel pour programmer la vie.

Mathématiques à l'appui, un duo de scientifiques ont publié dans le très sérieux journal Sciences Advances que les ressources informatiques pour supporter une telle simulation massive de notre réalité dépasseraient l'entendement.

Pour illustrer leur affirmation, il faudrait pour «simuler et stocker les données d'aspects mêmes les plus insignifiants du réel exigerait un ordinateur si puissant qu'il serait tout simplement impossible à mesurer».

«Juste pour stocker l'information de quelques centaines d'électrons sur un ordinateur, la quantité de mémoire qu'il faudrait exigerait plus d'atomes qu'il n'y en a dans l'univers... l'augmentation exponentielle de mémoire et de capacité de traitement pour chaque particule supplémentaire rendrait la simulation impraticable ou impossible».

Ceux qui craignent qu'un jour nous puissions vivre dans une simulation à la «Matrix» peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Ce n'est pas prêt d'arriver.