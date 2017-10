SpaceX : Toutes les destinations du monde en près de 30 minutes

André Boily 02-10-2017 | 13h58

On a tous appris ce weekend les ambitions d'Elon Musk et de sa société SpaceX pour conquérir et habiter la planète Mars, mais les mêmes fusées pourront servir d'avions spatiaux pour voyager à l'autre bout du monde en près de 30 minutes.

Elon Musk, PDG de Tesla et de SpaceX, a un très ambitieux programme de colonisation de la planète rouge, Mars. Ce qu'on a également appris, c'est qu'avec le même type de fusée appelée BFR (Big Fucking Rocket ou Maudite grosse fusée), celui-ci veut nous transporter d'une ville à l'autre n'importe où sur le globe en moins de 60 min, pour un prix équivalent à la classe économique actuelle des avions de ligne. New York à Shanghai ne prendrait que 40 minutes ! À Paris en 30 min ! Bangkok à Dubaï, 27 min !

En volant à près de 27 000 km/h au-dessus de l'atmosphère, les temps de vol seront réduits à de simples courts trajets moins longs que de se rendre de chez soi sur la Rive-Sud au centre-ville de Montréal.

En fait, il sera plus long de se rendre à l'aéroport (30 min), de s'enregistrer (10-20 min), de franchir la sécurité (20-30 min) et d'attendre à l'embarquement et le vol comme tel (30-60 min). Parlant d'aéroport, les fusées BFR s'élanceront et atterriront sur des barges non loin des centres urbains.

Après avoir largué l'avion spatial dans le vide, le propulseur retournera sur sa base de lancement pour être réutilisé, tandis que l'avion poursuit sa route jusqu'à sa destination pour atterrir, comme la fusée d'appoint, à la verticale.

Mars à coloniser

Pour regarder l'exposé sur l'exploration martienne, voyez ce vidéo de SpaceX de plus de 40 min ici : http://www.spacex.com/mars. Ou encore une version abrégée de 3 minutes ici : https://www.youtube.com/embed/zSv0Y7qrzQM.