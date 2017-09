Elon Musk fait dans l'humour avec la série d'échecs de ses fusées SpaceX

André Boily 14-09-2017 | 11h45

On a peine à imaginer tous les efforts et tous les moyens à mettre en oeuvre pour bâtir une fabrique de lanceurs spatiaux, surtout quand on veut les récupérer pour les réutiliser. De la série d'échecs des premiers lancements, le PDG de SpaceX Elon Musk a mis en ligne un bêtisier qui recense les échecs de ses premières fusées.

Ils s'envolent, explosent, s'écrasent, tombent dans la mer ou encore se posent en manquant de carburant, le bêtisier des ratages des lanceurs de SpaceX fait plaisir à voir et même à revoir.

Si la plupart des autres fabriques de lanceurs spatiaux ne se préoccupent pas du retour de leurs engins en les laissant de désagréger en rentrant dans l'atmosphère, SpaceX avait une autre stratégie, celle de récupérer et de réutiliser ses fusées en les faisant atterrir pour abaisser les coûts de lancement de satellites.

Les séquences du bêtisier mis en ligne sur YouTube sont supportées par des musiques et des commentaires humoristiques.

Si vous voulez voir ce qui se produit quand un capteur de moteur-fusée fait défaut, c'est ici que vous le verrez. Bonjour les dégâts !

En passant, le PDG de Tesla va dévoiler fin octobre son tout premier camion lourd de classe 8 à propulsion électrique, ce qui risque de faire sensation dans le monde du transport routier.