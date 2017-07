Des robots dans les stations et aéroports pour aider les voyageurs

André Boily 14-07-2017 | 17h28

C'est la compagnie japonaise de chemin de fer East Japan Railways qui développe des technologies robotiques pour ses propres services.

Ou, plus précisément, sa division JRE Robotics Station qui s'occupe de robotique et dont les produits seraient suffisamment avancés pour que la compagnie mère décide d'effectuer un largage corporatif (spin-off en anglais) afin que JRE devienne complètement autonome - comme récemment avec Ferrari qui a été sortie du capital de Fiat Chrysler Automobiles.

Aider les voyageurs et assurer la sécurité

Les robots aideront les passagers et voyageurs en transportant leurs bagages entre les terminaux et jusqu'aux trains, un service qu'apprécieront sans doute les personnes plus âgées ou celles qui ont des surplus de bagages.

Ceux-ci sauront converser en différentes langues avec les touristes étrangers, surtout dans un pays où l'alphabet des affichages est très différent du nôtre.

D'autres robots prévus par JRE Robotics s'occuperont d'assurer la sécurité des lieux, dans les stations ou ailleurs comme dans les hôtels ou des centres commerciaux.