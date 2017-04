Cet homme se prend pour Iron Man

04-04-2017 | 14h35

Qui n'a jamais rêvé de porter et de s'envoler avec la mythique armure de Tony Stark alias Iron Man ? Richard Browning, un entrepreneur britannique, a construit sa propre combinaison volante.

Après avoir créé son entreprise Gravity, cet ancien militaire a pris un an à développer son prototype. Daedalus, c'est ainsi qu'il a baptisé son invention.

La combinaison futuriste est composée de six moteurs à réaction miniatures attachés à un exosquelette pesant environ 22 kg chacun. Il y en a deux à chaque main et deux dans le bas du dos. Ayant un poids total d'environ 130 kg, cette combinaison est capable de décoller verticalement du sol et de voler sur plusieurs mètres. Browning peut contrôler sa vitesse et sa direction en utilisant l'inertie de son corps et le mouvement de ses bras.

Voici une vidéo montrant la fameuse combinaison.

Red Bull, le géant de la marque de boisson énergisante s'est rapidement intéressé au projet de Browning. Le partenariat viserait à développer de nouveaux prototypes afin de les commercialiser.