Pourquoi les primates dont l'homme ont-ils un gros cerveau ?

03-04-2017 | 15h32

Selon une nouvelle étude, le gros cerveau caractéristique des primates et notamment de l'homme serait le résultat d'une longue évolution causée par la découverte des fruits. Une conclusion qui remet en question la théorie selon laquelle il serait lié à des facteurs sociaux.

Si vous demandez à n'importe quel biologiste ce qui rend les primates si spéciaux, il vous répondra probablement leur cerveau. Qu'il s'agisse de l'homme, d'un grand singe comme le chimpanzé ou d'un plus petit singe comme le macaque ou le ouistiti, les primates ont la particularité de posséder un cerveau relativement grand comparé à d'autres mammifères.

Pourquoi une telle taille ? C'est la question qui intrigue les spécialistes depuis des décennies. La théorie dominante suggère que le cerveau des primates aurait évolué en réponse à une complexification de leur vie sociale. Un organe plus grand leur aurait ainsi permis de s'engager dans des activités et relations sociales plus complexes.

Connue sous le nom de «théorie du cerveau social», cette hypothèse est soutenue depuis de nombreuses années. Mais une étude vient aujourd'hui la remettre en question. Publiés dans la revue Nature Ecology and Evolution, ces travaux suggèrent que l'évolution du cerveau des primates proviendrait plutôt de leur alimentation et plus précisément... des fruits.

L'alimentation plus que la socialisation

«Les stratégies complexes pour chercher de la nourriture, les structures sociales et les capacités cognitives ont probablement co-évolué durant l'évolution des primates», a expliqué Alex DeCasien, principal auteur de l'étude. «Cependant, si la question est : quel facteur, alimentaire ou social, est plus important quand il s'agit de déterminer la taille du cerveau d'une espèce de primate ? alors notre étude suggère que ce facteur est l'alimentation».

Pour en arriver à cette conclusion, cette spécialiste et ses collègues de l'Université de New York se sont penchés sur plus de 140 espèces de primates non-humains. Ils ont étudié les différences dans la taille de leur cerveau en considérant de multiples facteurs dont leur alimentation, la taille des groupes formés, leur système social ou encore leurs habitudes en matière de reproduction.

Après avoir pris en compte la taille des espèces et leur position sur l'arbre phylogénétique, ils n'ont mis en évidence aucune association entre une socialisation plus importante et un plus grand cerveau. En revanche, ils ont constaté que la taille de l'organe semblait varier en fonction de l'alimentation.

Plus de fruits, plus de cerveau ?

D'après l'étude, les primates mangeant des fruits (frugivores) ont montré environ 25% de tissu cérébral en plus que ceux de poids comparable mangeant des feuilles (folivores). De même, bien que de façon moins importante, les omnivores ont montré un plus grand cerveau que les folivores, tandis qu'aucune différence nette n'est apparue entre les omnivores et les frugivores.

Pour Alex DeCasien et ses collègues, ceci suggère que la découverte des fruits a pu jouer un rôle clé dans l'évolution du cerveau des primates. Les fruits auraient notamment pu représenter un supplément d'énergie pour la croissance cérébrale. «Les fruits sont de meilleure qualité, ils sont plus nutritifs et requièrent moins de temps de digestion que les feuilles», a-t-elle expliqué.

En outre, les fruits sont plus difficiles à trouver, atteindre et consommer que les feuilles abondantes, ce qui aurait aussi pu jouer sur les capacités cérébrales des primates dont l'homme. «Les fruits sont plus dispersés dans le temps et dans l'environnement, et leur consommation nécessite souvent une extraction depuis des lieux difficiles à atteindre ou une peau protectrice», a ajouté l'étudiante en anthropologie.

Cause ou contrainte ?

D'après DeCasien, cette évolution déclenchée par les fruits aurait pu ensuite entrainer une augmentation de la complexité des interactions sociales chez les primates. Néanmoins, cette théorie ne convainc pas tous les spécialistes. Certains affirment que si un régime plus nutritif permet une croissance cérébrale, ce facteur ne pourrait pas constituer une pression sélective suffisante pour générer une évolution.

Cité par The Guardian, Chris Venditti, biologiste de l'Université de Reading, souligne également que l'étude présente des limites. La taille des groupes formés par exemple ne suffirait pas à évaluer le degré de socialisation d'une espèce. De même plus que le cerveau entier, il aurait fallu selon lui étudier le néocortex, la région impliquée dans les capacités cognitives complexes.

De son côté, Robin Dunbar, professeur de l'Université d'Oxford et l'un des auteurs de la «théorie du cerveau social», a jugé qu'évaluer la complexité sociale et l'alimentation comme deux explications alternatives pour l'évolution des grands cerveaux serait une erreur : les deux seraient liées, l'une étant une cause et l'autre une contrainte.

«Vous ne pouvez pas développer un grand cerveau pour gérer quoi que ce soit, social ou autre, si vous ne changez pas votre alimentation pour permettre un apport nutritif plus important pour développer un plus grand cerveau», a-t-il affirmé. «Mais ceci n'explique pas pourquoi les grands cerveaux ont évolué». Le mystère est donc loin d'être résolu.