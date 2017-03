31-03-2017 | 14h21

Le 1er avril, la comète 41P/Tuttle–Giacobini–Kresák va s'approcher de la Terre à une distance record depuis sa découverte il y a plus de 150 ans. Une approche qui va permettre de l'observer dans le ciel avec des jumelles, un télescope et peut-être même à l’œil nu.

Une comète iconique va venir nous rendre visite pour le 1er avril et non, ce n'est pas un poisson d'avril ! Le nom de cette comète : 41P/Tuttle–Giacobini–Kresà¡k. Ce corps a été découvert en 1858 puis re-découvert à plusieurs reprises au cours du XXe siècle. Et pour cause, il s'agit d'une comète périodique qui orbite autour du Soleil dont elle fait le tour en 5,5 ans.

Cette année toutefois, elle va réaliser sa plus grande approche jamais enregistrée depuis sa découverte. Le 1er avril, la comète dont le diamètre est estimé à 1,4 kilomètre, va passer en toute sécurité à 21,2 millions de kilomètres de la Terre. Soit un peu plus du dixième de la distance qui sépare notre planète du Soleil.

Cet évènement sera l'occasion idéale pour les scientifiques d'en apprendre plus sur ce corps spatial. Mais les astronomes amateurs pourront aussi en profiter. D'après les spécialistes, sa distance et sa luminosité vont en effet permettre de la rendre visible dans le ciel pour les habitants de l'hémisphère nord.

Comment l'observer ?

La comète n'est pas particulièrement grand, ni très lumineuse. Pour l'observer, il faudra donc se munir d'une paire de jumelles ou d'un télescope. En plus d'être équipé, de bonnes conditions météorologiques seront nécessaires pour avoir un ciel dégagé.

Il est également important de sélectionner un lieu éloigné de toute pollution lumineuse et un moment où l'éclat de la Lune ne perturbera pas l'observation. D'après les spécialistes, la comète passera à travers les étoiles de la constellation de la Grande Ourse et du Dragon, et restera visible jusqu'à la mi-avril.

Si vous n'êtes pas équipé, que la météo ne se montre pas clémente ou si vous habitez dans l'hémisphère sud, il sera toujours possible de suivre le passage de la comète en direct sur internet avec des sites comme SLOOH.com.

Visible à l’œil nu ?

Pour les néophytes notamment, observer une petite comète de ce genre ne constitue pas nécessairement un spectacle exceptionnel. Le corps apparait souvent sous la forme d'une tache circulaire et diffuse de lumière. Cependant, des spécialistes suggèrent que cette année, la comète pourrait connaitre une augmentation de luminosité comme elle a connue en mai 1973.

A cette époque, quelques jours avant d'atteindre son périhélie, la luminosité de la comète a soudainement augmenté, gagnant en magnitude et devenant 10 000 fois plus brillante en deux jours seulement. Aussi lumineuse qu'une étoile de magnitude 4, elle est alors devenue visible à l’œil nu avant de s'assombrir à nouveau les jours suivants.

À l'heure actuelle, on ignore la cause exacte du phénomène mais Seiichi Yoshida, expert des comètes japonais cité par Space.com, pense que ceci pourrait se reproduire cette année : la comète pourrait atteindre une magnitude de 5.5 devenant alors visible à l'œil nu. Cela pourrait donc valoir le coup d'y jeter un œil !