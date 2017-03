Des gigantesques nuées ardentes dévalent les flancs d'un volcan

31-03-2017 | 14h17

Un photographe s'est aventuré en Indonésie pour immortaliser une éruption du volcan Sinabung. Il a réussi à capturer des images spectaculaires de gigantesques nuées ardentes dévalant les flancs de la montagne.

Situé sur l'île de Sumatra en Indonésie, le mont Sinabung est l'un des volcans les plus actifs de l'archipel. Après quelque 400 ans de sommeil, il s'est réveillé en 2010 connaissant plusieurs éruptions qui ont conduit à l'évacuation de milliers d'habitants. Depuis, le Sinabung entre régulièrement en éruption faisant parfois plusieurs victimes.

Le danger du Sinabung réside dans la nature de ses manifestations. Violentes, ses éruptions prennent la forme de nuées ardentes, de gigantesques nuages de gaz et de matière volcanique brûlants qui dévalent les flancs du volcan engloutissant tout sur leur passage. En 2015, le vidéaste et chasseur de tempêtes James Reynolds s'est rendu à Sumatra pour assister au phénomène et il n'a pas été déçu.

Les nuées ardentes étant aussi difficiles à observer que dangereuses, les vidéos réalisées jusqu'ici étaient essentiellement des séquences capturées par des amateurs ou de mauvaise qualité. L'objectif de James Reynolds était ainsi de filmer ces éruptions explosives en haute définition. Pari réussi, ces images sont particulièrement impressionnantes et donnent un aperçu de la violence de ces gigantesque nuages brûlants.