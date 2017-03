Comment a été tué «l'homme des glaces» il y a 5 300 ans

31-03-2017 | 14h11

De quoi est mort cet homme momifié retrouvé en 1991 dans les glaces des Alpes austro-italiennes ? Vieux de plus de 5 000 ans, son décès a pu aujourd'hui être résolu grâce aux techniques actuelles de la police scientifique.

Découvert par hasard le 19 septembre 1991 dans le glacier du Hauslabjoch à Senales en Italie, le corps d'un homme décédé il y a 5 300 ans est à l'origine depuis plus de deux décennies d'un véritable mystère.

Une mort restée jusqu'ici mystérieuse

Depuis ce jour, nombreux ont été les experts à se pencher sur le cas de cet «homme des glaces» d'une quarantaine d'années rebaptisé «à–tzi», pour déterminer les causes de sa mort. En 2007, avec les progrès de la médecine scientifique et l’utilisation des rayons X, on avait déjà émis l’hypothèse qu’à–tzi était mort d’une flèche reçue dans le dos. Mais l'énigme restait malgré tout entière.

Récemment, le musée archéologique de Bolzano en Italie qui conserve le corps de l'homme préhistorique, a demandé à l’inspecteur Alexander Horn de la police de Munich d'examiner une nouvelle fois le cas d'à–tzi pour essayer d'en savoir plus sur son décès.

Victime d'un crime avec préméditation

Comme le relate le New York Times, après investigations, Alexander Horn a conclu que l'homme des glaces avait probablement été victime d'un homicide commis par un rival jaloux. Selon lui, à–tzi se serait bagarré quelques jours plus tôt avec un adversaire qui se serait ensuite vengé de lui.

«Son but était clairement de le tuer et il a choisi un tir longue distance. La plupart des homicides qui ont des motifs personnels, font suite à des violences et des escalades de violence», a expliqué l’inspecteur au New York Times.

Une demi-heure avant sa mort, Alexander Horn note que l'homme des glaces avait pris un repas «cuit», preuve qu'il ne s'attendait sûrement pas à mourir ce jour-là .