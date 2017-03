Le Vantablack dévoile son incroyable pouvoir sur les objets

29-03-2017 | 15h05

La société britannique Surrey NanoSystems a livré de nouvelles démonstrations de l'incroyable matériau qu'elle a conçu : le Vantablack. Constitué de millions de nanotubes de carbone, ce matériau est tellement noir qu'il peut faire disparaitre les objets.

Non, ces images ne sont pas photoshopées, ni passées par un quelconque logiciel de retouche. Elles sont simplement la démonstration d'un des matériaux les plus incroyables jamais créés : le Vantablack. Dévoilé en 2014 et conçu par la société britannique Surrey NanoSystems, ce matériau est ni plus ni moins le matériau le plus noir au monde.

Le secret du Vantablack réside dans sa structure. Il est composé de nanotubes de carbone 10 000 fois plus fins qu'un cheveu. Assemblés de façon verticale et serrés les uns contre les autres, ils sont trop petits pour que les photons, les particulières de lumière, puissent les pénétrer. Ces derniers se font alors piéger dans l'espace entre les tubes.

Cette particularité permet au Vantablack d'absorber 99,965% de la lumière incidente. Un record selon ses inventeurs qui affirment qu'aucun spectromètre ne s'est révélé assez puissant pour mesure la lumière que le matériau absorbe. Mais les chercheurs de Surrey NanoSystems sont allés plus loin.

Une nouvelle peinture pour recouvrir les objets

En 2016, ils ont dévoilé une version en spray du Vantablack, le Vantablack S-VIS. Celle-ci n'est pas aussi noire que l'autre version, elle absorbe «seulement» 99,8% de la lumière incidente. Mais elle permet aux chercheurs de réaliser des démonstrations impressionnantes de l'efficacité du matériau. En le vaporisant sur des objets, le Vantablack parvient à les faire disparaitre !

Après avoir réalisé une première vidéo avec une petite sphère, l'équipe de Surrey NanoSystems a réussi à appliquer le spray à des objets un peu plus grands tels qu'un masque. Plus récemment, elle a dévoilé une nouvelle peinture avec des propriétés similaires au Vantablack, le VBx1. Et les démonstrations réalisées sont tout aussi bluffantes comme le montrent les images ci-dessus.

Si les objets semblent disparaitre à notre vue, c'est que nos yeux et notre cerveau ont besoin de lumière réfléchie pour pouvoir percevoir ce qui se trouve en face de nous. Or, le Vantablack et le VBx1 en reflètent tellement peu que cela ne suffit pas à l'oeil humain qui ne parvient alors quasiment pas à le voir. Pour certains, c'est même comme regarder à travers un trou sans fond.

De multiples applications

Mais ces matériaux ultra-noirs ne servent pas à faire que des expériences bluffantes. Ils peuvent avoir de multiples applications notamment dans le domaine du spatial. En mai 2016, le Vantablack a d'ailleurs réalisé ses premiers pas dans l'espace à l'intérieur de l'instrument optique du microsatellite Kent Ridge 1 développé par la Berlin Space Technology (SBST).

Le matériau doit servir à minimiser les réflexions internes et interférences au sein de l'instrument, des sources communes d'erreur dans les données. Outre le spatial, le Vantablack pourrait aussi trouver des applications dans le domaine de la défense et l'armée.