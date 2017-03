De gigantesques empreintes de dinosaures découvertes en Australie

29-03-2017 | 12h07

C'est un véritable trésor préhistorique qui vient d'être révélé en Australie occidentale. Sur la péninsule de Dampier dans la région reculée du Kimberley, des scientifiques ont découvert l'existence d'une série d'empreintes de dinosaures unique au monde. Répartie sur une bande de 25 kilomètres de long, il s'agirait de la plus diversifiée jamais mise au jour.

Pour en arriver là , les paléontologues ont passé plus de 400 heures entre 2011 et 2016 à examiner les traces dans cette région surnommée le «Jurassic Park australien». Des fouilles minutieuses qui leur ont permis d'identifier pas moins de 21 espèces différentes de dinosaures, représentant quatre grands groupes.

Une découverte «sans précédent»

Selon l'étude publiée dans la revue The Journal of Vertebrate Paleontology, les empreintes sont incrustées dans des roches vieilles de 127 à 140 millions d'années. Et certaines dépassant les 1,5 mètre, figureraient d'ors et déjà parmi les plus grandes découvertes jusqu'ici.

«Il y a cinq types différents de traces de dinosaures prédateurs, au moins six types de traces de sauropodes herbivores à long cou, quatre types de traces d'ornithopodes herbivores bipèdes et six types de traces de dinosaures à armure», a décrit dans un communiqué le Dr Steve Salisbury, paléontologue de l'Université du Queensland et principal auteur de l'étude.

Les plus grandes empreintes de cette série mesurent environ 1,75 mètre de long et appartiennent à un sauropode géant. Elles dépassent largement l'empreinte de 1,20 mètre découverte l'an passé en Bolivie et qui figuraient déjà parmi les records. «Les empreintes géantes sont sans aucun doute spectaculaires», a commenté pour CNN le Dr Salisbury.

«Il n'y a rien qui s'en approche (en terme de longueur)», a-t-il ajouté. Parmi les traces, figurent également les seules empreintes de stégosaures découvertes en Australie.

Un aperçu unique de la faune du Crétacé

En Australie, les paléontologues ont déjà découvert de très nombreux fossiles de dinosaures mais la plupart proviennent de la partie orientale du continent et sont âgés de 90 à 115 millions d'années. D'après le Dr Salisbury et ses collègues, ces empreintes «seraient considérablement plus vieilles».

«C'est extrêmement significatif. Cela représente la première trace de dinosaures non-aviaires dans la partie ouest du continent et fournit le seul aperçu de la faune des dinosaures australiens durant la première partie du Crétacé inférieur», a précisé le paléontologue. Autant d'informations précieuses qui témoignent de la diversité de la faune à cette période.

«Si nous remontions le temps de 130 millions d'années, nous verrions tous ces dinosaures différents évoluer sur le littoral. Cela devait être un fameux site», a poursuivi le Dr Salisbury. Pourtant, cette découverte dans le «Jurassic Park australien» a bien failli ne jamais avoir lieu.

Un site menacé par l'exploitation gazière

En 2008, le gouvernement d'Australie occidentale a sélectionné le site nommé Walmadany par les aborigènes comme le site privilégié pour un vaste projet de traitement de gaz naturel. Les gardiens traditionnels du site, les Goolarabooloo, ont alors appelé le Dr Salisbury et ses collègues afin qu'ils examinent les traces qu'ils connaissaient depuis longtemps.

«Nous avions besoin que le monde voit ce qui était en jeu», a déclaré Philip Roe, responsable juridique des Goolarabooloo. La série d'empreintes est notamment évoquée dans un des «cycle de chants» aborigène de la région, retraçant le voyage d'un créateur nommé Marala, l'homme aux pieds d'émeu.

Heureusement, les autorités ont fini par classer le site héritage national en 2011 et le projet a été définitivement abandonné en 2013. «C'est un endroit tellement magique - le Jurassic Park de l'Australie, dans un paysage sauvage spectaculaire», a conclu le Dr Salisbury.