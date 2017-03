Elon Musk se lance dans un projet d'interface ordinateur-cerveau

Le bouillonnant chef d'entreprises américain Elon Musk, déjà créateur de la voiture électrique Tesla et patron de SpaceX qui multiplie les projets dans l'espace, a annoncé mardi qu'il se lançait dans la communication avec le cerveau par ordinateur.

Elon Musk a indiqué sur Twitter avoir créé une nouvelle société appelée Neuralink dédiée à ce projet d'interface cerveau-ordinateur, sur laquelle le Wall Street Journal avait écrit lundi.

«Un long article sur Neuralink sera publié sur (le blog) @waitbutwhy dans une semaine environ. Difficile d'y consacrer du temps mais le risque existentiel est trop élevé de ne pas» s'y mettre, a tweeté le quarantenaire.

New post coming next week about a new Elon Musk company. For now, a quick 95K-word brush-up on his other companies: https://t.co/gkyp50Lf6T pic.twitter.com/ewhvgcoEXI