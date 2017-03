Découverte d'une statue de reine dans un temple en Égypte

27-03-2017 | 14h25

Une équipe d'archéologues européens a découvert une statue finement sculptée dans le temple funéraire d'Amenhotep III situé à proximité de Louxor en Égypte. Selon eux, elle représenterait la reine Tiyi, épouse du pharaon et grand-mère de Toutankhamon.

Quelques semaines seulement après la découverte de deux statues pharaoniques près d'un temple en Égypte, c'est une nouvelle merveille que les archéologues viennent de mettre au jour. À Kôm el-Hettan, sur la rive ouest du Nil face à Louxor, ils ont déniché par hasard une statue en albâtre remarquablement bien sculptée.

L'équipe européenne réalisait des fouilles dans le temple funéraire d'Amenhotep III et était en train de soulever la partie inférieure d'une imposante statue du pharaon lorsque la sculpture inconnue est apparue. Plus petite (à peu près de taille humaine d'après les photos), celle-ci était cachée derrière la jambe droite du colosse.

La statue d'une reine ?

D'après le Dr. Hourig Sourouzian qui a dirigé les fouilles, la statue est dans un très bon état de conservation, certaines couleurs ayant même été préservées. Ceci a permis aux archéologues de suggérer qu'elle représente probablement une reine et plus précisément la reine Tiyi, l'épouse d'Amenhotep III.

Amenhotep III est le neuvième pharaon de la XVIIIe dynastie. Il a régné aux alentours de -1390 à -1352 et est aujourd'hui reconnu comme l'un des plus grands bâtisseurs de l’Égypte antique. Il est notamment à l'origine de la construction du célèbre temple d'Amon à Louxor. Devenue grande épouse royale vers -1388, Tiyi a eu plusieurs enfants avec Amenhotep dont Akhénaton, lui-même père de Toutânkhamon.

Morte aux alentours de -1340, la momie de la reine a été mise au jour en 1898 par l'égyptologue français Victor Loret dans la Vallée des Rois. Pour l'heure, l'identité de la statue reste difficile à confirmer avec certitude mais le Dr. Khaled El-Enany, ministre des Antiquités égyptien, a décrit la sculpture vieille de 3.400 ans comme «magnifique, remarquable et unique».

L'un des plus grands complexes funéraires

Le ministre a en effet expliqué que c'est la première fois qu'une statue en albâtre de Tiyi est découverte dans le temple. Par le passé, seules des sculptures de la reine en quartzite avaient été mises au jour. Un travail de restauration sera prochainement mené sur la statue afin d'en savoir plus.

Le temple d'Amenhotep à Kôm el-Hettan est connu depuis plusieurs décennies mais les fouilles récentes ont permis d'y faire de précieuses découvertes dont plusieurs statues colossales. À son époque, ce temple était probablement le plus grand complexe funéraire jamais construit à Thèbes. Il devait s'étendre sur une surface dépassant celle de cinq terrains de football, d'après le World Monument Fund.

Néanmoins, le complexe ayant été bâti très près du Nil, les eaux du fleuve l'ont rapidement dégradé. Il aurait également été victime d'un séisme en 27 avant notre ère et des pilleurs qui en ont dérobé les pierres et les statues. Même s'il n'en reste que des ruines, le temple n'a semble-t-il pas révélé tous ses secrets et les archéologues espèrent y faire d'autres découvertes.