Une équipe de tournage surprise par l'éruption d'un volcan

18-03-2017 | 15h20

Moins de trois semaines après sa première éruption de l'année, l'Etna continue de se montrer particulièrement actif en Sicile. Jeudi, au petit matin, le volcan est entré en éruption pour la troisième fois, émettant un puissant nuage de cendres et de roches dans le ciel. Une explosion qui a surpris une quarantaine de personnes se trouvant sur le mont culminant à 3350 mètres.

Parmi ces visiteurs, figurait une équipe de tournage de la BBC. Sur Twitter, Rebecca Morelle, journaliste pour la chaîne britannique a raconté: «Fuir sur une montagne bombardée par des roches, éviter des rochers brûlants et des jets bouillants - Une expérience que je n'aimerais jamais jamais revivre».

Selon la journaliste, un flot de lave a rencontré de la neige, ce qui a créé des jets de vapeur et engendré des explosions, soulevant les roches dans les airs et les projetant sur l'équipe et les touristes qui se trouvaient avec eux. Dans la panique, la caméra de la BBC a continué de tourner, filmant la fuite et les cris des personnes présentes.

Au moins huit blessés

Le dernier bilan fait état d'au moins huit blessés mais il ne s'agirait que de blessures mineures. «Quelques coupures, des bleus et des brûlures», a précisé sur Twitter Rebecca Morelle. «L'équipe de la BBC va bien [...] Très secoués toutefois, c'était extrêmement effrayant». Une femme de 78 ans se trouvait à proximité de l'explosion lorsqu'elle est survenue mais elle a réussi à s'enfuir.

Une guide aurait elle, souffert d'une épaule disloquée. D'après l'Associated Press, quatre touristes auraient été hospitalisés. Plusieurs volcanologues dont trois de l'Institut de volcanologie d'Italie se trouvaient également sur la montagne au moment de l'incident. Sur Facebook, Boris Behncke, l'un d'entre eux, a écrit: «Effrayant et spectaculaire à la fois».

«Mais ça n'a certainement pas été le drame que certaines sources racontent. Je vais bien, juste eu une petite coupure sur la tête qui n'a rien besoin d'autre que d'être désinfectée», a-t-il rassuré. Sur Twitter, Morelle a également posté une photo d'une collègue montrant sa veste avec un énorme trou dans le dos.

Back at hotel now after Etna explosion. Here's @NewsCamerawoman with the massive hole a lump of rock burnt through her coat. pic.twitter.com/GVSyj3Sa9A — Rebecca Morelle (@BBCMorelle) 16 mars 2017

Des volcans imprévisibles

Le volcan Etna fait partie des plus actifs d'Europe mais aussi des plus documentés au monde. De nombreuses équipes et touristes s'aventurent ainsi à son sommet, toujours en présence de spécialistes expérimentés. Toutefois, cet incident rappelle que les volcans peuvent être très imprévisibles et que s'en approcher n'est jamais anodin.

«Un volcan peut souvent prendre tout le monde par surprise», a confirmé Jonathan Amos, correspondant scientifique de la BBC. «Tout le monde peut s'estimer chanceux de s'être échappé avec seulement quelques coupures et bleus [...] Cet incident illustre à quel point nous devons encore en apprendre sur ces montagnes», a-t-il conclu.