Cette île artificielle pourrait fournir de l'électricité à 80 millions d'européens

17-03-2017 | 12h03

Une île de quelques kilomètres pour alimenter six pays européens. C'est le projet ambitieux que vient de dévoiler le Danemark. La société Energinet qui gère le réseau d'électricité du pays s'est en effet associée à TenneT, son équivalent aux Pays-Bas et en Allemagne, pour concevoir les plans d'une vaste centrale polyvalente et entièrement dédiée à l'énergie verte.

Leur projet est de bâtir cette centrale sur une êle artificielle en plein milieu de la mer du Nord, plus précisément à Dogger Bank, un banc de sable situé à 100 kilomètres des côtes britanniques. D'une superficie de 6,5 kilomètres carrés (soit environ 900 terrains de football), cette île sera équipée de turbines afin de produire de l'électricité grâce à l'énergie hydraulique mais aussi de plus de 7 000 éoliennes et de nombreux panneaux solaires.

«Nous n'avons pas laissé notre imagination prendre le dessus, même si cela peut sembler un peu fou et tout sorti de la science-fiction», a expliqué Torben Glar Nielsen, directeur technique d'Energinet repris par le Copenhagen Post. Selon les concepteurs du projet, Dogger Bank présenterait en effet plusieurs avantages.

Une zone venteuse et ensoleillée

Energinet et TenneT ont expliqué que Dogger Bank est une zone particulièrement venteuse en hiver et très ensoleillée en été. Des conditions qui pourraient permettre de produire de grandes quantités d'énergie en peu de temps et ce, toute l'année. Par ailleurs, cette zone est également peu profonde (entre 15 et 36 mètres), ce qui rendrait la construction de l'êle plus facile.

D'après le Copenhagen Post, ce projet pourrait avoisiner les 13 milliards d'euros rien que pour bâtir Dogger Bank, sans compter la construction et l'installation des plus de 7 000 éoliennes. Néanmoins, l'île pourrait fournir de l'électricité à quelque 80 millions Européens en Grande-Bretagne, Pays-Bas, Danemark Allemagne, Norvège et Belgique via des câbles sous-marins.

«Nous qui avons la responsabilité de transporter l'électricité générée par les éoliennes offshore jusqu'aux terres et les consommateurs devons continuellement pousser et nous assurer que que le prix continue de baisser», a justifié Torben Glar Nielsen. «Cela nécessite des solutions innovantes et à grande échelle».

Pas avant plusieurs décennies

Dans un communiqué, Energinet a également relevé que l'objectif européen de réduire les émissions de dioxyde de carbone impliquait que les distributeurs devaient se tourner vers de nouvelles sources d'énergie comme l'éolien et le solaire. «Les deux se complètent», a souligné Mel Kroon, directeur exécutif de TenneT cité par The Independent.

«Il y a plus de soleil du printemps à l'automne et plus de vent au cours des mois plus froids et sombres de l'année. Donc un système d'énergie durable et stable pour l'avenir nécessitera l'énergie solaire et éolienne, les deux à grande échelle», a-t-il ajouté.

Energinet et TenneT doivent se réunir le 23 mars pour conclure un accord officiel. Toutefois, le projet ne verra probablement pas le jour avant 2050. Les deux sociétés espèrent entre temps s'associer à d'autres opérateurs et d'autres partenaires à travers l'Europe.