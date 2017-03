Une tombe en forme de pyramide intrigue les archéologues

17-03-2017 | 12h02

Des briques parfaitement alignées formant une pyramide version miniature. C'est une remarquable découverte que des archéologues viennent de révéler en Chine. A Zhengzhou, dans la province du Henan, ils ont mis au jour un vaste ensemble funéraire sur un site de construction. Un ensemble comprenant deux tombes dont la mini-pyramide et une seconde en forme de demi-cylindre.

D'après les archéologues, la chambre contenant les tombes mesure 30 mètres de long et 8 mètres de large. Orientée d'ouest en est, elle comprend un étroit couloir conduisant au dôme principal qui abrite les deux tombes. Impressionné par l'édifice, un habitant a confié à la presse locale : «C'est vraiment magique. Je n'ai jamais rien vu de tel. On dirait une pyramide égyptienne».

Une tombe mystérieuse

Pour l'heure, on sait très peu de choses sur ces tombes et notamment la mini-pyramide qui intrigue particulièrement les chercheurs. La date de leur construction comme l'identité de leur(s) propriétaire(s) et l'origine de leur forme restent inconnues. Mais les édifices montrent un état de conservation relativement bon.

D'après le Daily Mail, les fouilles doivent encore durer pendant un mois afin de permettre aux spécialistes d'en apprendre davantage. En Chine, les médias ont rapidement attribué à la tombe le surnom de «pyramide de Zhengzhou» et certains se sont émerveillés que le pays possède sa propre «mini-pyramide».

Des «pyramides» pas si rares

Cependant, les experts ont souligné que les tombes circulaires présentant un sommet pointu sont loin d'être rares en Chine. Des dizaines de tumuli abritant les sépultures de haute personnalité sont même connus dans le pays. Mais ils affichent des dimensions bien inférieures aux pyramides d’Égypte.

D'après le Henan Cultural Relic Bureau, ce type de tombe serait apparu après la dynastie Han de 206 avant JC à 220 après JC. Certains pensent ainsi que la tombe pyramidale pourrait remonter à cette même dynastie et donc avoir plus de 2 000 ans. Une hypothèse appuyée par le fait que les cimetières remontant à cette époque abondent dans les régions voisines.