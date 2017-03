Mr. Trash Wheel, une machine qui nettoie le port de Baltimore

16-03-2017 | 12h57

La pollution par les déchets, en particulier plastiques, est aujourd'hui devenue l'un des plus grands problèmes de notre société moderne. On estime que chaque année 300 tonnes de produits plastiques sont produits dans le monde dont près de 80 % ne seraient pas recyclées. Ces déchets finissent alors dans les décharges voire pire, dans la nature.

À l'heure actuelle, de nombreuses zones naturelles sont frappées par la pollution et notamment les cours d'eau qui traversent certaines villes. C'était le cas à Baltimore jusqu'à ce qu'un homme ne décide de réagir, John Kellett. Face aux déchets s'accumulant dans le port de la ville, ce marin et ingénieur a mis au point une roue très particulière.

Le premier prototype a été construit et installé en 2008. Malgré quelques dysfonctionnements, il a rapidement démontré l'efficacité du procédé: la quantité de déchets s'est réduite significativement. Avec l'aide de l'organisation Waterfront Partnership of Baltimore, John Kellett a alors construit un autre modèle plus grand de sa roue. C'est ainsi que Mr. Trash Wheel est né.

Près de 500 000 kg collectés en trois ans

Mr. Trash Wheel est le surnom donné à cette machine installée en 2014 à l'embouchure de la rivière John Falls dans le port de Baltimore. Ce collecteur de déchets fonctionne uniquement à l'aide d'énergies renouvelables: l'énergie solaire captée grâce à des panneaux photovoltaïques et l'énergie hydraulique captée grâce à la roue et le courant de la rivière.

Ce système actionne un tapis roulant qui collecte les déchets avant de les jeter dans une benne. Un container qui se trouve sur sa propre plateforme et est régulièrement vidé. En trois ans, Mr. Trash Wheel s'est avéré particulièrement efficace. D'après le site officiel, il a collecté dans les eaux presque 500 000 kilogrammes de déchets de toutes sortes depuis mai 2014.

Dans le détail, ceci représente notamment plus de 372 000 bouteilles en plastique, 460 000 containers en polystyrène, près de neuf millions de mégots de cigarettes, 6500 bouteilles en verre, 260 000 sacs plastiques et 340 000 paquets de chips. Chaque année, Mr. Trash Wheel remplit entre 70 et 100 containers.

Mais la quantité de déchets récoltés varie aussi en fonction des conditions météorologiques. En juin 2016 au cours d'une tempête, la machine a ainsi collecté de quoi remplir 12 bennes.

Une machine devenue célèbre

Face à de si bons résultats, l'invention a rapidement attiré l'attention, notamment d'une agence de communication qui a décidé de s'impliquer dans le projet et de lancer une campagne sur internet. Depuis, Mr. Trash Wheel s'est doté de deux gros yeux et a même ouvert son propre profil Twitter, devenant une petite célébrité sur les réseaux sociaux.

«Il y a tellement plus de personnes intéressées par les problèmes de qualité de l'eau maintenant», a expliqué au National Geographic, Alice Volpitta, responsable au Blue Water Baltimore, une ONG qui sensibilise les habitants à ces problèmes. «D'un autre côté, je souhaiterais vraiment que nous puissions "affamer" Mr. Trash Wheel», a-t-elle confié.

En effet, si la propreté des eaux du port de Baltimore s'est grandement améliorée, la pollution ne s'est pas tarie pour autant et des quantités considérables de déchets continuent d'atterrir dans la nature. C'est pourquoi le Waterfront Partnership of Baltimore utilise maintenant les données issues du travail de la machine pour proposer des projets de loi.

Une autre machine déjà installée

Par exemple, l'ONG a récemment soutenu un projet visant à interdire les containers en polystyrène. Chaque mois, Mr. Trash Wheel collecte en moyenne 14 000 de ces déchets, second après les mégots de cigarettes. La campagne menée sur le web a également permis de collecter des fonds pour concevoir une seconde machine.

Surnommée Professor Trash Wheel et également ornée de gros yeux, elle a été installée en décembre 2016 dans une autre partie du port. Les concepteurs espèrent désormais étendre encore davantage le projet voire lui faire traverser des frontières. Des études de terrain ont été lancées dans d'autres villes américaines ainsi qu'à Hawaï, en Indonésie et au Brésil.

Avec quelques ajustements notamment de taille, John Kellett pense que la machine pourrait fonctionner dans de nombreux cours d'eau. Certains ont même envisagé de tester le concept dans l'océan. «Je pensais que nous étions ambitieux avec le port, maintenant les gens parlent de nettoyer l'océan», a commenté l'inventeur pour le National Geographic.

«Mais je pense que la solution la plus efficace est de collecter les déchets avant qu'ils n'arrivent dans l'océan», a-t-il conclu.