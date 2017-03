L'épave du Titanic pourrait bientôt disparaître

15-03-2017 | 11h08

Survenu en avril 1912 dans l'océan Atlantique, le naufrage du Titanic reste probablement à ce jour le plus célèbre de l'histoire. Une catastrophe maritime qui a causé la disparition de quelque 1500 passagers mais qui continue de fasciner les spécialistes comme le public.

Au cours des dernières décennies, l'épave du paquebot a été explorée à plusieurs reprises. Des études qui ont abouti à une conclusion inattendue. Plus de 100 ans après son naufrage, le Titanic pourrait disparaitre à cause de bactéries qui dévorent lentement le fer dont il est composé.

Une épave dévorée petit à petit

En 1985, lorsque le Titanic a été découvert à 3,8 kilomètres sous la surface, il était remarquablement bien préservé. À cette profondeur, le manque de lumière et la forte pression avaient en effet rendu l'endroit inhospitalier et donc ralenti la corrosion de l'épave. Sauf que cette préservation n'a pas duré très longtemps.

Les années qui ont suivi sa découverte, les spécialistes ont observé les restes du paquebot de 270 mètres de long se dégrader peu à peu, servant notamment de festin aux organismes marins. Ces derniers ont consommé tout le bois de l'épave, exposant la coque métallique à une autre menace qui pourrait la faire disparaitre totalement.

Dans les années 1990, des scientifiques ont réalisé des prélèvements au niveau de l'épave afin d'étudier les micro-organismes présents. Mais il a fallu attendre 2010 pour qu'ils soient identifiés par une équipe internationale de chercheurs. Parmi eux, figure une bactérie qui était jusque là inconnue et a été nommée Halomonas titanicae.

Des «stalactites» de rouille

Cette bactérie a la particularité de survivre dans des conditions très inhospitalières. Sur l'épave du Titanic, cette espèce est donc parvenue à proliférer au niveau de ce que les scientifiques appellent des rusticles. Des sortes de stalactites de rouille colonisés par des communautés de champignons et de bactéries.

Selon des estimations réalisées par un microbiologiste, il y avait en 1996 quelque 650 tonnes de rusticles rien qu'au niveau de la proue du paquebot. Depuis, les structures auraient gagné du terrain à l'intérieur et à l'extérieur de l'épave. Le problème est que les micro-organismes qui les colonisent et tout particulièrement Halomonas titanicae, ont un goût prononcé pour le fer.

Depuis des décennies, ces communautés grignotent ainsi peu à peu le Titanic de 47 000 tonnes et sa coque en fer. «Je pense qu'il reste au Titanic peut-être 15 à 20 ans. Je ne pense pas qu'il aura beaucoup plus que ça», expliquait en 2011, le Dr Henrietta Mann de l'Université Dalhousie qui a dirigé l'équipe à l'origine de l'identification de la bactérie.

Voué à disparaitre

Cependant, ce pronostic n'accorde pas tous les spécialistes. Certains estiment que le Titanic pourrait disparaitre avant, d'autres que cela pourrait prendre des décennies voire des siècles. «Chacun a sa propre opinion», confiait en 2010, Bill Lange, spécialiste de la Woods Hole Oceanographic Institution interrogé par le National Geographic.

Les bactéries mangeuses de fer ne sont en effet pas les seuls facteurs à prendre en compte. Les courants océaniques malmènent aussi l'épave et les expéditions menées par le passé n'ont pas toujours pris les précautions nécessaires pour ne pas abimer le paquebot légendaire. Par ailleurs, différents phénomènes pourraient accélérer ou ralentir sa corrosion dans l'océan.

Autant de facteurs complexes à prédire et contre lesquels il est difficile de lutter. Une chose est sure, un jour ou l'autre, il ne restera plus grand chose du Titanic. Quand, cela reste un mystère. En attendant, les scientifiques continuent de tenter de percer ses secrets. Ils ont aussi entrepris de réaliser un modèle en 3D de l'épave. Une manière en quelque sorte de l'immortaliser à jamais.