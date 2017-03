Deux statues pharaoniques découvertes près d'un temple en Egypte

13-03-2017 | 11h03

C'est une découverte exceptionnelle qui vient d'être réalisée en Égypte. A Matareya, une banlieue située au nord-est du Caire, des archéologues ont mis au jour les restes de deux statues antiques. Cassées en plusieurs morceaux, les statues ont été déterrées d'un puits boueux situé à proximité des ruines du temple solaire de Ramsès II à Aïn Chams.

D'après les archéologues, plusieurs fragments appartiendraient à une même statue dont la hauteur atteindrait huit mètres. «Nous avons trouvé deux fragments jusqu'ici, couvrant la tête et le buste», a expliqué Dietrich Raue qui a dirigé l'équipe allemande à l'origine de la découverte. «Pour l'instant, nous n'avons pas la base, ni les jambes ou le pagne», a précisé à LiveScience l'archéologue de l'Université de Leipzig.

Une statue de Ramsès II?

Aucune inscription n'a été identifiée sur la sculpture, ce qui laisse le doute quant à l'identité de la personne représentée. Toutefois, sa position à proximité du temple solaire suggère qu'elle pourrait appartenir à Ramsès II lui-même. «Elle a effectivement été utilisée par le pharaon comme une statue colossale, mais nous ne pouvons encore être sûrs que ce n'était pas une ancienne statue réutilisée», a commenté Dietrich Raue.

Ramsès II est le troisième pharaon de la XIXe dynastie. Il a régné au total durant 66 ans jusqu'en 1213 avant notre ère. Un règne d'une durée exceptionnelle pour l'époque, au cours duquel il a construit plus de monuments, plus de temples, a épousé plus de femmes et eu plus d'enfants que n'importe quel autre pharaon égyptien, ont découvert les archéologues.

Mais s'il s'agissait d'un grand bâtisseur, Ramsès II est aussi connu pour avoir restauré ou reconstruit certains monuments de ces prédécesseurs, abimés ou détruits, en y inscrivant son nom à la place du leur. D'où les doutes des archéologues quant à l'origine de la gigantesque statue faite de quartzite qui a été découverte.

Une découverte très importante

Parmi les restes, les archéologues ont également mis en évidence un morceau appartenant à une statue en taille réelle du pharaon Séthi II, petit-fils de Ramsès II. Le fragment mesure environ 80 centimètres et montre un visage aux traits particulièrement détaillés, selon le communiqué du ministère des Antiquités égyptien qui a annoncé la trouvaille le 9 mars.

Ayman Ashmawy qui a dirigé l'équipe d'archéologues égyptiens a décrit la découverte de la statue colossale comme «très importante» parce qu'elle montre que le site du temple solaire était «gigantesque avec des structures magnifiques, des inscriptions prestigieuses, des colosses et des obélisques». Le temple solaire construit dans la cité antique d'Héliopolis était l'un des plus grands temples d’Égypte.

Il a cependant été détruit à l'époque gréco-romaine et la plupart de ses obélisques et colosses ont été transportés vers Alexandrie et l'Europe, a indiqué Ayman Ashmawy. Le reste de l'édifice a disparu durant l'ère musulmane et ses blocs de pierre ont été réutilisés pour la construction de la ville du Caire.

Des fouilles à poursuivre

Dietrich Raue a précisé que son équipe allait continuer d'excaver la zone à la recherche d'autres fragments des statues. «Nous n'avons pas terminé les fouilles de la cour [du temple]. Il est possible que nous trouvions les fragments manquants et - qui sait - peut-être d'autres statues», a confié l'archéologue.

Les fragments déjà mis au jour eux, vont être déplacés vers le site archéologique proche de Matareya pour restauration. Si tous les morceaux sont découverts et que la statue colossale parvient à être assemblée, elle sera exposée à l'entrée du Grand musée égyptien qui doit ouvrir en 2018.