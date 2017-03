Le volcan Erta Ale dévoile sa puissance dans d'incroyables images

10-03-2017 | 09h51

Des flots de lave incandescente serpentant au milieu des rochers, des éclaboussures rougeoyantes jaillissant dans les airs, c'est un spectacle incroyable auquel le photographe Paul Reichert a récemment eu la chance d'assister. En janvier 2017, l'homme a fait partie d'une expédition menée par Volcano Discovery près du Erta Ale en Éthiopie.

S'il n'est pas très élevé (613 mètres d'altitude), ce volcan est très étendu, affichant un diamètre de trente kilomètres. Il se trouve au nord du pays dans la Vallée du grand rift et fait également partie du désert emblématique connu sous le nom de Danakil. «La région est un endroit très chaud, le Danakil est l'endroit inhabité le plus chaud au monde», a expliqué à Barcroft, le Dr. Tom Peiffer, fondateur de Volcano Discovery.

«Même en hiver au sommet du volcan, il fait généralement 35 degrés Celsius pendant la journée», a-t-il ajouté. L'Erta Ale est installé au centre du rift est-africain formé par la rencontre de trois plaques tectoniques. C'est pourquoi l'activité géologique y est tellement active, notamment au niveau du volcan dont le nom signifie «montagne fumante».

Une expédition particulièrement risquée

Pour s'aventurer près du volcan, le groupe était guidé par un géologue expérimenté et portait masques à gaz et bottes résistantes à la chaleur. Malgré ces précautions, s'aventurer à proximité d'un volcan actif n'est jamais totalement sûr. Le groupe devait donc s'assurer d'avoir toujours un chemin de sortie disponible.

«Certaines vidéos ont été filmées à quelques mètres seulement, ce qui était très dangereux parce qu'ils devaient se déplacer sur des flots de lave fragiles, avec une fine croûte, des arêtes étroites et encore chauds qui avaient été libérés quelques jours avant seulement», a commenté le Dr Peiffer.

Au sommet, la chaleur provenant du sol et l'activité de lave sont tellement intenses qu'il faut être rapide pour capturer des clichés et des vidéos. Ces dernières ne peuvent ainsi jamais durer plus de 20 à 30 secondes. Cela n'empêche pas les images d'être à couper le souffle comme le montre la séquence ci-dessus.

Un paysage qui a déjà disparu

Les images sont d'autant plus remarquables que le paysage qu'elles montrent n'existe plus. En effet, l'évènement a été d'une telle intensité que le système volcanique s'est effondré un jour seulement après le départ du groupe. «Les zones visibles dans les vidéos n'existent plus sous cette forme et cela pourrait prendre des années ou décennies avant de se reformer», a précisé le Dr Peiffer.

C'est ce qui fait de ce volcan difficile d'accès une attraction particulièrement appréciée dans la région. Plus actif d’Éthiopie, l'Erta Ale est également réputé pour le lac de lave continuel qu'il abrite et qui est resté relativement actif au cours des dernières décennies. Un phénomène rare que l'on observe seulement sur trois autres volcans à travers le monde.