Un champ magnétique géant pour rendre Mars habitable

09-03-2017 | 14h14

La planète Mars n'a pas toujours ressemblé à ce qu'elle est actuellement. On sait maintenant qu'il y a quelques quatre milliards d'années, la planète rouge présentait des conditions plus hospitalières, pouvant même permettre l'existence d'eau liquide à sa surface.

Que s'est-il passé? C'est ce que les scientifiques tentent de découvrir depuis longtemps.

La clé du mystère est à chercher notamment dans l'atmosphère de Mars. Aujourd'hui, celle-ci est devenue quasi inexistante et donc incapable de protéger la planète. Un constat qui a donné naissance à des projets dignes de la science-fiction dont l'objectif serait de terraformer la planète rouge. Autrement dit, transformer son environnement pour la rendre habitable par l'être humain.

Pour y parvenir, des scientifiques ont déjà émis l'idée de bombarder Mars avec des ogives nucléaires! Toutefois, ce ne serait pas la seule solution. C'est du moins ce qu'a expliqué le Dr Jim Green, directeur de la Planetary Science Division de la NASA lors du Planetary Science Vision 2050 Workshop organisé le 1er mars dernier.

Créer un champ magnétique géant

Avec ses collègues, le Dr Jim Green a imaginé un nouveau plan qui permettrait de rendre Mars plus habitable et donc plus propice si on venait à y envoyer des missions humaines. Ce plan repose sur la création d'un champ magnétique géant qui serait positionné entre le Soleil et Mars et agirait comme un bouclier pour protéger cette dernière des vents solaires.

Les vents solaires sont un flux de plasma qui est continuellement éjecté du Soleil et voyage dans l'espace jusqu'à rencontrer des planètes par exemple. Lorsque ces planètes possèdent un champ magnétique ou magnétosphère comme la Terre, les particules sont détournées et ne bombardent pas la surface. Mais sur Mars, la magnétosphère est quasi-existante.

C'est pour cette raison que les conditions y sont rudes. D'après des recherches menées par la NASA, ce serait d'ailleurs les vents solaires qui seraient responsables de la disparition de l'atmosphère martienne. En recréant une magnétosphère autour de Mars, les scientifiques pensent ainsi pouvoir inverser les choses.

Restaurer l'atmosphère martienne

Selon eux, une magnétosphère artificielle permettrait «d'éliminer la majorité des processus d'érosion du vent solaire qui se produit au niveau de la ionosphère et la haute atmosphère de Mars, permettant à l'atmosphère martien de gagner en pression et en température au cours du temps», explique le Dr Green et ses collègues dans un papier.

Pour tester leur théorie, les scientifiques ont réalisé des simulations. Les résultats suggèrent que si le vent solaire était stoppé par le champ magnétique, la perte atmosphérique de Mars prendrait fin, ce qui permettrait à l'atmosphère de regagner la moitié de la pression atmosphérique terrestre et ce, en quelques années seulement.

Tandis que son atmosphère s'épaissirait, les chercheurs pensent que le climat martien gagnerait environ 4 degrés Celsius, ce qui serait suffisant pour faire fondre les glaces riches en dioxyde de carbone situées au niveau de la calotte polaire nord de Mars. Libéré, le gaz remonterait dans l'atmosphère où il aiderait à piéger la chaleur, déclenchant un effet de serre comme sur Terre.

Selon les scientifiques, de telles conditions pourraient ainsi permettre à Mars d'abriter à nouveau de l'eau liquide sous forme de rivières et même d'océans.

Un projet réellement faisable?

Décrit ainsi, le projet peut paraitre fantaisiste voire irréel. Mais s'il reste largement hypothétique à l'heure actuelle, les scientifiques pensent qu'il pourrait un jour bel et bien être réalisable. «Il ne s'agit pas de terraformer Mars comme vous pouvez y penser en changeant artificiellement le climat, mais de laisser la nature le faire. Et nous faisons cela en nous basant sur la physique que nous connaissons aujourd'hui», a souligné le Dr Green.

Les scientifiques se sont notamment appuyés sur des recherches menées sur des magnétosphères miniatures, par exemple pour protéger un équipage ou un vaisseau spatial des radiations cosmiques. Des études qui selon eux, soutiennent que le concept pourrait fonctionner. Reste qu'il n'existe à l'heure actuelle aucune technologie capable de créer un champ magnétique à une telle échelle.

Néanmoins, les scientifiques restent optimistes. Sur Mars, de telles modifications pourraient changer beaucoup de choses et notamment faciliter l'exploration humaine voire la colonisation de la planète. Pour développer leur plan, le Dr Green et ses collègues vont continuer à étudier les résultats des simulations, notamment pour évaluer le temps qui serait nécessaire pour transformer Mars.