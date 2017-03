Sabrina Pasterski, une physicienne aussi brillante qu'Einstein

Guillaume Picard 08-03-2017 | 13h52

De plus en plus de femmes choisissent les sciences pour s'éclater. Brillante, la jeune physicienne américaine Sabrina Pasterski a conçu un avion monomoteur à l'âge de 14 ans. C'était en 2007.

Elle avait alors frappé à la porte du prestigieux MIT, le Massachusetts Institute of Technology, pour demander de l'aide afin de s'assurer qu'elle avait bien fait les choses.

Étonnant, n'est-ce pas?

Peggy Udden, secrétaire de direction au MIT, n'en revenait pas à l'époque, a-t-elle dit au site spécialisé Ozy.com.

«Je ne pouvais pas y croire, pas seulement parce qu'elle était si jeune, mais parce que c'était une fille.»

Une déclaration qui en dit long, encore aujourd'hui, sur la place de la gent féminine au MIT.

Sabrina Pasterski, née en 1993 à Chicago, dans l'Illinois, est considérée par certains collègues ou observateurs de la scène scientifique comme la prochaine Einstein tellement son esprit est fin et doué.

Mais pour elle, la physique est d'abord «élégante» et pleinement «utile».

«La physique est suffisamment excitante. Ce n'est pas du 9 à 5. Quand vous essayez de dormir et que ça ne fonctionne pas, vous faites de la physique», a-t-elle résumé pour illustrer sa passion.

La femme de 23 ans, qui est issue d'une famille américano-cubaine, a fait beaucoup de chemin depuis qu'elle a la première fois franchi les portes du MIT, dont elle est maintenant une diplômée. Elle y a obtenu le score de 5,0, le plus haut possible au terme de son parcours. Dire qu'au départ, quand elle a voulu étudier au MIT, les portes ne lui ont pas d'emblée été toutes grandes ouvertes. Elle est maintenant candidate au doctorat à Harvard.

Son parcours exceptionnel et hors norme ne passe pas inaperçu, même si elle refuse d'investir du temps sur les réseaux sociaux, profitant plutôt de la tribune que lui offre son site personnel, baptisé Physics Girl.

Une jeune femme convoitée

C'est peut-être de cette façon que Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon et un développeur actif dans le secteur de l'aérospatiale à travers sa société Blue Origin, a été mis au fait de son talent, lui promettant un emploi au détour «quand elle sera prête». Bezos pourrait investir beaucoup d'argent en elle, sa fortune de 73,3 milliards $ US, selon Forbes, le plaçant au 14e rang des Américains les plus riches.

On ne sait pas si Sabrina Pasterski acceptera cette proposition ou d'autres qu'elle est susceptible d'obtenir - pourquoi pas la NASA? -, mais pour l'heure elle planche sur des théories complexes de physique, s'intéressant par exemple aux trous noirs, à la gravité et à l'espace-temps. Le tout, avec le soutien de plusieurs fondations qui amènent des ressources à son moulin afin d'assurer que ses recherches portent leurs fruits.

Elle s'active par ailleurs à décortiquer les questions entourant la gravité quantique, cherchant à comprendre le phénomène de la gravité dans le contexte de la mécanique quantique. Les avancées dans ces domaines pourraient changer notre compréhension du fonctionnement de l'univers. Rien de moins.

On peut donc se féliciter qu'une femme aussi brillante travaille à améliorer le sort de l'humanité, ou du moins la connaissance que nous avons de notre monde. On lui souhaite de «vivre» un peu aussi, car elle a admis ne jamais avoir eu de petit copain. Elle se refuse aussi à consommer une seule goutte d'alcool et encore moins à fumer la cigarette.