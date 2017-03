2015 BN509, l'astéroïde qui pourrait un jour menacer la Terre

06-03-2017 | 12h13

Des astéroïdes rendent régulièrement visite à la Terre. Rien qu'au mois de janvier dernier, les scientifiques en ont découvert deux nouveaux, 2017 AG13 et 2017 BX alors qu'ils passaient à proximité de notre planète, à une distance totalement sûre. Le 7 février, c'est toutefois un astéroïde très particulier qui nous a rendu visite: 2015 BN509.

Ce corps a été observé pour la première fois en 2005 mais il n'a été officiellement répertorié que dix ans plus tard comme son nom l'indique. Depuis, les scientifiques l'ont étudié à plusieurs reprises et pour cause, 2015 BN509 est classé par le Minor Planet Center dans la liste des astéroïdes potentiellement dangereux pour la Terre.

Un astéroïde qui s'approche régulièrement

D'après les estimations, 2015 BN509 afficherait un diamètre d'environ 200 mètres pour une longueur de quelque 400 mètres. Soit à peu près la hauteur de l'Empire State Building de New York aux États-Unis. Mais il n'y a pas que sa taille qui lui vaut sa classification d'astéroïde potentiellement dangereux.

C'est aussi sa tendance à s'approcher régulièrement de la Terre. Selon les données du Jet Propulsion Laboratory, le corps nous a rendu visite huit fois depuis 2010. La dernière fois s'est donc produite le 7 février dernier avec la plus petite distance enregistrée: environ 6,2 millions de kilomètres. À titre de comparaison c'est à peu près 16 fois la distance Terre-Lune.

Les astronomes ont profité de cet évènement pour observer l'astéroïde avec différents dispositifs dont le radiotélescope d'Arecibo situé à Porto Rico. Des observations qui ont permis d'en savoir plus notamment sur sa forme.

En forme de cacahuète

Ed Rivera-Valentà­n, scientifique de la Universities Space Research Association qui a étudié les données récoltées a expliqué à Business Insider que l'astéroïde a «frôlé» la Terre à une vitesse d'environ 70 500 kilomètres par heure. Les images quant à elles, ont dévoilé qu'il présente une forme de cacahuète, autrement dit deux extrémités reliées par une sorte de cou plus mince.

«La forme de cacahuète découle du fait que c'est un astéroïde binaire à contact», a précisé Rivera-Valentà­n. Un astéroïde formé par la rencontre «de deux parties qui n'ont pas réussi à orbiter l'une autour de l'autre et se sont assemblées». Bien que cette configuration puisse étonner, ce type d'astéroïdes est assez commun: environ un objet spatial rocheux sur six présenterait une telle forme.

Néanmoins, c'est tout ce qu'on sait sur les caractéristiques de 2015 BN509 à l'heure actuelle. C'est pourquoi les scientifiques ont décidé d'utiliser le radiotélescope d'Arecibo, particulièrement puissant et capable de livrer un aperçu plus précis de la taille de l'objet, de même que de sa composition et de ses mouvements.

Aucun impact prévu

Si 2015 BN509 est classé comme potentiellement dangereux, les calculs de son orbite ne prévoient aucun impact avec notre planète. Le but est ainsi de le surveiller afin de mieux évaluer le danger qu'il représente pour la Terre. Sa prochaine approche est prévu pour février 2018 à une distance d'environ 5 millions de kilomètres.

«Un impact d'astéroïde, contrairement à d'autres catastrophes naturelles, peut être évité», a assuré Ed Rivera-Valentà­n. «Les données issues d'Arecibo peuvent être utilisées par la NASA pour informer une mission de défense planétaire». Une perspective qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction mais qui est aujourd'hui sérieusement envisagée.

Ces dernières années, les agences spatiales dont la NASA ont en effet décidé de renforcer la traque et la surveillance des astéroïdes. Selon un bilan révélé en 2014, 95 % des astéroïdes de grande taille (plus d'un kilomètre de diamètre) potentiellement dangereux ont été détectés mais seuls 10 % des objets de plus petite taille seraient connus.