Des scientifiques veulent rendre à Pluton son statut de planète

02-03-2017 | 09h30

Et si Pluton redevenait une planète à part entière de notre système solaire? C'est ce que propose une équipe de six chercheurs de la NASA à l’Union astronomique internationale (UAI), l'autorité chargée de nommer officiellement les corps célestes et répertorier leurs caractéristiques. Comment? En changeant tout simplement la définition du mot «planète».

En effet, la définition actuelle classifie un corps de notre Système solaire en planète seulement si celui-ci est en orbite autour du Soleil. Un point que l’équipe remet en question, suggérant qu’il ne faut pas seulement se focaliser sur l’interaction des planètes avec les étoiles, mais avant tout regarder leurs propriétés physiques.

«En accord avec la classification scientifique et l’intuition des gens, nous proposons une définition géophysique de "planète" qui met en évidence les propriétés physiques intrinsèques d’un corps au lieu de ses propriétés orbitales extrinsèques», expliquent dans leur manifeste les chercheurs dirigés par Alan Stern, célèbre planétologue de la NASA.

Rétrogradée après des débats houleux

C'est en août 2006 que Pluton a été «rétrogradée» au statut de planète naine, suite à la découverte de plusieurs corps similaires dans le Système solaire dont Éris identifié par l'équipe de l'astronome Mike Brown de l’Institut de technologie de Californie (Caltech). Le problème était que Éris est légèrement plus grand et massif que Pluton, ce qui a poussé les chercheurs à s'interroger sur leur statut.

Au terme de débats houleux, l'UAI a finalement décidé de changer la définition de planète pour la suivante: «Une planète est un corps céleste qui (a) est en orbite autour du Soleil, (b) a une masse suffisante pour que sa gravité l’emporte sur les forces de cohésion du corps solide et le maintienne en équilibre hydrostatique, sous une forme presque sphérique, et (c) a nettoyé le voisinage de son orbite».

Étant donné que Pluton n’a pas encore fait le vide dans son voisinage en orbite, la désignation de planète lui a été enlevée. Une décision qui n'a pas du tout plu à Alan Stern qui a une affection toute particulière pour Pluton puisqu’il est en charge de la mission de la sonde New Horizons qui a permis de réaliser en 2015 le premier survol de la planète naine et de découvrir à sa surface une région en forme de coeur.

«Impossible de tracer une frontière»

D'après le planétologue, il est «impossible et illusoire de tracer une frontière entre les planètes naines et les planètes». D'ailleurs, ni la Terre, ni Mars, ni Jupiter ou Neptune n'ayant entièrement vidé leur voisinage de débris, aucune ne pourrait correctement être considérée comme une planète selon la définition de l'UAI. Alan Stern va même plus loin en suggérant que la décision n'a pas été prise par les bonnes personnes.

«Pourquoi écouteriez-vous un astronome parler de planète?», plutôt qu'un planétologue, a-t-il fait remarquer à Business Insider. «Même s’ils sont tous les deux docteurs, ils ont des spécialités différentes. Vous devez vraiment écouter un scientifique en planétologie qui connaît vraiment le sujet. Quand nous regardons un corps comme Pluton, nous ne savons pas comment le définir autrement que par le terme planète».

Pour remettre Pluton à sa place, les scientifiques proposent ainsi cette nouvelle définition: «Une planète est un corps de masse sous-stellaire qui n’a jamais subi de fusion nucléaire et qui a des forces de cohésion internes suffisantes pour prendre une forme sphéroïdale adéquate décrite par un ellipsoïde triaxial indépendamment de ses paramètres orbitaux».

Si ce jargon n’est pas vraiment à la portée de tous, voici une version plus simple: «Des objets ronds dans l’espace qui sont plus petits que les étoiles».

Pluton, planète. Titan, planète. La Lune, planète.

La définition semble incroyablement simple, mais elle est en réalité très précise et limite nettement le nombre de corps connus dans l’univers admissibles. Elle bannit notamment toutes les étoiles, les objets stellaires tels que les naines blanches, les étoiles à neutrons et les trous noirs.

«En accord avec les propriétés intrinsèques, notre définition géophysique est directement basée sur la physique du monde en lui-même, plutôt que sur la physique de ses interactions avec d’autres objets", soulignent les chercheurs. Sauf qu'avec cette définition, notre système solaire verrait instantanément une centaine de planètes s’ajouter à sa liste, incluant Pluton, Éris mais aussi la Lune! Et c'est notamment ici que le bât blesse, d'après Michaël Brown.

L'astronome qui s'est lui-même surnommé «l'homme qui a tué Pluton», a expliqué dans un article sur le New Scientist, qu'il est «impossible de donner une définition scientifiquement cohérente d'une planète qui inclut Pluton mais pas la Lune». Or, considérer la Lune comme une planète serait, selon lui, un retour en arrière d'au moins 500 ans pour les sciences astronomiques.

«Il est difficile d'imaginer réunir davantage de soutien pour une proposition aussi étrange de la part des scientifiques comme du public [...] Le monde astronomique a largement avancé», a écrit Mike Brown. En 2006, déjà , une pétition avait été signée par de nombreux scientifiques pour contester la déclassification de Pluton. Mais ceci n'avait rien changé à la décision de l'UAI. Si ces nouveaux efforts relancent le débat, pas sûr donc qu'ils permettent à Pluton de redevenir une planète.