Les plus vieilles traces de vie au monde trouvées ici

01-03-2017 | 13h07

Des chercheurs ont annoncé avoir découvert des microorganismes fossiles qui auraient entre 3,77 et 4,29 milliards d'années, ce qui en ferait la plus ancienne preuve de vie sur Terre, selon une étude publiée mercredi.

Les scientifiques ont mis en évidence ces microfossiles dans des couches de quartz du site géologique de la ceinture Nuvvuagittuq, au nord-est du Québec. Les travaux sont publiés mercredi dans Nature.

«Grâce à des images laser des échantillons prélevés, nous avons pu identifier des microfossiles, qui sont les plus vieux connus au monde», a déclaré Matthew Dodd, de University College London (UCL), dans une vidéo postée sur le site de la revue.

En diamètre ils font la moitié de celui d'un cheveu humain. En longueur, il mesurent jusqu'à un demi-millimètre, précise-t-il.

«Le plus excitant dans ces découvertes», c'est que la vie ait réussi à démarrer sur Terre de façon précoce - «ce qui soulève d'intéressantes questions» sur ce qui s'est passé sur Mars et ailleurs dans l'Univers, considère Matthew Dodd. «Si la vie est arrivée si vite sur Terre», «a-t-elle pu faire de même sur d'autres planètes?», s'interroge-t-il.

Ces microfossiles ont été repérés dans la Ceinture de Nuvvuagittuq, un affleurement situé le long des côtes du Québec, qui sont réputées abriter la plus vieille roche connue (4,29 milliards d'années). «Elle a été datée selon une méthode robuste mais cela reste toutefois controversé», précise à l'AFP Dominic Papineau, lui aussi de University College London (UCL) et principal auteur de l'étude.

«Pour rester conservateurs», les scientifiques ont donné aux microorganismes «un âge minimum de 3,77 milliards années», ajoute-t-il.

C'est déjà 300 millions d'années plus ancien que les plus vieux microfossiles connus jusqu'à présent, qui ont été trouvés en Australie et sont âgés de 3,460 milliards d'années, souligne Dominic Papineau.