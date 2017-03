Des artefacts de l'âge du Bronze découverts en Écosse

01-03-2017 | 11h04

Un fer de lance décoré d'or, une épée en bronze multimillénaire, c'est un véritable trésor qu'ont trouvé des archéologues lors d’une fouille menée en Écosse.

C'est dans la ville de Carnoustie, plus précisément, sur un site de construction que la trouvaille décrite comme la «découverte d’une vie» a été faite.

Les armes datant de l'âge de Bronze ont été révélées alors que les spécialistes menaient une évaluation archéologique sur ce site devant accueillir des terrains de football. L'extrémité de lance en bronze décorée d'or se trouvait aux côtés de l'épée ainsi que de son fourreau dans une sorte de fosse. D'après les chercheurs, tous les objets seraient âgés d'au moins 3000 ans.

«Il est très rare de récupérer de tels artéfacts lors d’une fouille archéologique aujourd’hui, qui peut en révéler beaucoup sur le contexte dans lequel ils ont été enterrés», a expliqué Alan Hunter Blair qui dirige les fouilles pour la société GUARD Archeology. Si l'âge des artéfacts semble remarquable, c'est surtout leur état qui s'avère exceptionnel.

Des matériaux organiques toujours présents

La lance comme l'épée sont en effet particulièrement bien conservées. Ainsi, la première montre encore ses ornements dorés qui auraient, selon les scientifiques, été ajoutés par la suite. «La décoration en or a probablement été ajoutée à la lance pour la mettre en valeur à la fois à travers la rareté du matériau et son impact visuel», a expliqué à la BBC, Alan Hunter Blair.

«Les premiers mythes celtiques mettent souvent en évidence la réflectivité et l’éclat des armes héroïques», a-t-il ajouté. Néanmoins, jusqu'ici seuls quelques fers de lance en bronze décorés d'or ont été mis au jour en Grande-Bretagne et en Irlande, parmi lesquels, des armes trouvées en 1963 à la ferme de Pyotdykes à l’ouest de Dundee.

Si les artéfacts sont «extrêmement rares», c'est aussi grâce à la présence de restes organiques, un fourreau de bois et de cuir et une peau de fourrure découverts autour du fer de lance et de l'épée. «Les matériaux organiques comme des fourreaux de bois survivent rarement donc cela souligne combien cette découverte est extraordinaire», a commenté l’archéologue Beth Spence qui a entrepris des analyses en laboratoire.

Mieux comprendre le mode de vie de l'époque

L’excavation a également révélé la plus grande salle néolithique jamais trouvée jusqu’à présent en Écosse, datant d’environ 4000 ans avant notre ère. Donald Morrison, coordinateur des communautés du conseil d’Angus a déclaré à la BBC: «Il est clair que Carnoustie était autant un nid d’activité au Néolithique que maintenant».

Pour le moment, on ignore si les artéfacts proviennent d'une colonie qui a perduré du Néolithique à l'âge de Bronze ou s'il s'agit de plusieurs colonies qui se sont succédé à travers les âges. Toutefois, cette trouvaille va permettre de mieux comprendre le mode de vie et les combats de cette époque dans cette région.

«Les découvertes effectuées sur des terrains destinés au développement sportif nous ont donné un aperçu fascinant de nos ancêtres et je me réjouis d’en apprendre davantage sur notre préhistoire locale», a conclu le responsable.