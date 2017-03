Du sable du Sahara tombe sur la neige des Pyrénées

01-03-2017 | 11h03

Si l'on vous parle du Sahara, ce n'est pas à la neige que vous pensez mais plutôt à du sable. Logique quand on sait qu'il est considéré comme le plus vaste désert chaud au monde. Pourtant, il arrive bel et bien que le sable saharien côtoie la neige!

C'est arrivé en décembre dernier, lorsque de rarissimes chutes de neige ont été observées dans la partie algérienne du Sahara.

Aujourd'hui, le sable saharien vient une nouvelle fois de rencontrer la neige mais dans des conditions différentes. Ce n'est pas au Sahara que l'évènement s'est produit mais... dans les Pyrénées. Depuis quelques jours, la neige des montagnes pyrénéennes affiche en effet une légère teinte jaune ocre, causée par du sable saharien venu se déposer sur la poudreuse.

Un nuage de sable qui a voyagé depuis le Sahara

Comment est-il arrivé là? Keraunos, l'Observatoire français des tornades et orages violents, a expliqué dans une animation l'origine du phénomène: les conditions météorologiques ont permis la formation d'un nuage de sable au Sahara qui avec les vents, est remonté du sud vers l'Europe.

Le sable est ainsi venu obscurcir le ciel des Pyrénées mais aussi celui de la Sierra Nevada en Espagne où la neige s'est également parée d'une teinte ocre. Bien qu'étonnant, ce phénomène n'est pas totalement inédit. D'après la Chaine Météo, un nuage de sable venu du Sahara était déjà remonté sur l'Europe en août 2015.

D'ailleurs, il n'y a pas qu'en Europe que le sable du Sahara voyage. Grâce aux vents, il est également transporté en grandes quantités vers l'Ouest et l'Amérique du Sud. Un phénomène qui permet chaque année la fertilisation des sols de la forêt amazonienne.