Comment la U.S. Air Force se prépare à la guerre dans l'espace

28-02-2017 | 14h45

Les généraux américains Dave Goldfein et Jay Raymond ont rédigé un éditorial pour le site defensenews.com précisant le rôle que jouera la U.S. Air Force «si et quand un conflit surviendra» dans l'espace.

«Les États-Unis seront prêts à protéger nos intérêts, et dans un plus large registre, notre style de vie», ont-ils assuré.

Ils soulignent que dans le but de se préparer à un conflit qui dépasserait les confins de la Terre, l'armée de l'air a entrepris d'améliorer sa capacité à prévoir les dangers potentiels et à contrôler des objets spatiaux. Pour ce faire, la U.S. Air Force a noué des partenariats avec les agences de renseignements ainsi qu'avec les autres branches du Département de la Défense, dont la U.S. Strategic Command, le bureau responsable de l'armement nucléaire américain.

Cet éditorial est paru à peine 24 heures avant que le site d'information militaire janes.com n'ait révélé que la Russie se préparait à équiper certains de ces avions de chasse de missiles antisatellites.

Or, les satellites sont nécessaires au bon fonctionnement des drones militaires. Ceux-ci sont fréquemment utilisés dans des missions de repérage et de bombardement par la U.S. Air Force. Dès lors, on peut facilement imaginer comment un conflit entre deux armées pourrait escalader jusqu'au-delà de la stratosphère.

Et si c'était le cas, ce ne sont pas les Américains qui reculeront à en croire les généraux Goldfein et Raymond. «En acceptant ouvertement notre engagement à défendre les actifs américains dans l'espace, nous lançons un signal fort à nos ennemis potentiels: mener une telle bataille ne peut mener qu'à votre perte, point final», ont écrit les deux hommes.