Comment nommer les nouvelles planètes?

Comment nommer les sept planètes dont la découverte a été confirmée récemment par la NASA? Telle est la question que l'agence fédérale a posée à ses abonnés sur Twitter.

En ce moment, les astres formant ce système solaire portent officiellement le nom du télescope qui les a repérées. Ainsi, autour de l'étoile nommée TRAPPIST-1, on retrouve sept exoplanètes appelées TRAPPIST-1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g et 1h. Un changement d'image de marque s'impose.

La NASA a invité les internautes à suggérer des noms plus évocateurs via les réseaux sociaux. C'est ainsi que le mot-clic #7NamesFor7NewPlanets (7NomsPour7NouvellesPlanètes) est né.

Voici quelques-unes des suggestions les plus amusantes :

Les noms des sept nains dans Blanche-Neige. Pas fou considérant que ces planètes orbitent autour d'une étoile naine.

De toute évidence, certains sont encore amers que Pluton ait perdu son statut de planète.

