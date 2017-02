Un chasseur de tempêtes capture d'incroyables photos

27-02-2017 | 10h07

Tempête, orage, tornade, foudre... Aussi dangereux soient-ils, tous ces phénomènes sont devenus une véritable passion pour Jason Weingart. Chaque année, ce photographe basé au Texas parcourt les États-Unis pour immortaliser les apparitions les plus spectaculaires, de l'orage supercellulaire à l'arc-en-ciel double.

«Ma passion pour les tempêtes découle du défi que chasser [ces phénomènes] représente. Essayer de découvrir où les meilleurs orages vont se rencontrer et potentiellement produire une tornade, c'est comme résoudre un mystère», a expliqué le photographe à Barcroft. Pour arriver au bon endroit au bon moment, ce dernier mène en effet une véritable enquête.

Il utilise les modèles de prévision, les observations et les images satellite pour tenter de découvrir où se produira le prochain orage et comment il évoluera. «Chaque jour est différent et représente son lot unique de défis», a souligné Jason Weingart. La vidéo ci-dessus regroupe les phénomènes les plus impressionnants qu'il a réussi à immortaliser en 2016.

Un orage mémorable

Parmi eux, on peut notamment observer un orage supercellulaire qui s'est formé à proximité de Dodge City dans le Kansas en mai 2016. Ce type d'orage figure parmi les plus violents. Caractérisé par un courant d'air en rotation, il est souvent accompagné de manifestations intenses comme des tornades et des tempêtes de grêle.

«Il y a eu trois occasions différentes où deux tornades se sont produites simultanément. À un moment, il y avait trois tornades au sol en même temps. En tout, l'orage a produit au moins huit tornades séparées», s'est souvenu le chasseur de tempêtes qui décrit l'évènement comme l'un des plus mémorables de sa carrière.

La vidéo ci-dessus montre également d'autres phénomènes que le photographe a eu la chance d'observer et d'immortaliser parmi lesquels une barrière de nuages, un mésocyclone et des nuages mamma. Autant de spectacles qui alimentent chaque année un peu plus l'amour de Jason Weingart pour ces phénomènes aussi dangereux qu'à couper le souffle.