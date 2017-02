Un rare «arc-en-ciel de feu» se forme dans le ciel de Singapour

24-02-2017 | 09h28

Un arc-en-ciel est toujours un phénomène agréable à contempler. Mais c'est une apparition plus rare et étonnante qui s'est produite à Singapour le 20 février. En fin de journée alors qu'il faisait encore jour, un halo multicolore et légèrement fondu est apparu dans le ciel bleu parmi les nuages.

Le phénomène a pu être aperçu à travers toute l'île par de nombreux habitants émerveillés. «Cela a commencé comme un petit cercle orange puis ça a grandi et grandi jusqu'à que toutes les couleurs apparaissent... ça a duré environ 15 minutes et ça a lentement disparu», a expliqué à la BBC, Fazidah Mokhtar qui travaille auprès d'enfants.

«Tous les enfants dans l'école, quelques parents, et d'autres membres de l'équipe étaient très enthousiasmés et expliquaient que c'était très, très rare de voir un arc-en-ciel aussi magnifique et unique», a-t-elle ajouté.

Pas vraiment un arc-en-ciel

Les habitants n'ont pas totalement tort. Ce phénomène étonnant est couramment nommé «arc-en-ciel de feu». Néanmoins, il n'a en réalité rien à voir avec un arc-en-ciel en tant que tel, ni avec du feu d'ailleurs. Plus scientifiquement, cette manifestation précise est connue sous le nom de «nuage iridescent».

Comme ce nom l'indique, elle prend naissance à l'intérieur même de nuages peu épais. «L'iridescence est créée par la lumière du soleil qui est diffractée par les gouttes d'eau ou les cristaux de glace» présents dans les nuages, a expliqué Nick Wiltgen, météorologue de The Weather Channel après une observation similaire réalisée en 2015 en Jamaïque.

Cette diffraction «pousse les différentes longueurs d'onde de la lumière, que nous voyons comme des couleurs, à émerger selon différents angles», a poursuivi le spécialiste. Autrement dit, les minuscules cristaux agissent comme une sorte de prisme sur la lumière, créant le fameux halo multicolore et donnant au nuage un aspect coloré.

Des conditions très particulières

Pour qu'il se forme, l'arc-en-ciel de feu nécessite toutefois des conditions très particulières. Le nuage doit notamment être peu épais et les cristaux doivent présenter une orientation précise. C'est pourquoi le phénomène est rarement observé et qu'y assister est un véritable coup de chance.

Heureusement à Singapour, de nombreux habitants n'ont pas hésité à prendre leur appareil pour immortaliser cette apparition et à diffuser les images sur les réseaux sociaux. De quoi ravir les internautes. Par le passé, des «arcs-en-ciel de feu» similaires avaient déjà été filmés notamment dans le ciel de Floride.

Dans ce cas-ci, il s'agissait toutefois d'un phénomène optique légèrement différent appelé arc circumhorizontal qui fait apparaitre les couleurs plus nettement et séparées horizontalement.