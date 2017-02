Le mystère de la disparition des Aztèques enfin élucidé?

23-02-2017 | 16h40

Passer d’une population d’environ 25 millions de personnes à un million seulement en un siècle laisse forcement les scientifiques perplexes. C’est pourtant ce qui est arrivée à la population native du Mexique au XVIe siècle. Comment l'expliquer? Depuis de nombreuses années, les chercheurs ont émis diverses hypothèses sur ce qui a bien pu décimer les Aztèques.

En particulier entre 1545 et 1550 où 80 % de la population a péri. Selon les découvertes réalisées, cette hécatombe serait à attribuer à une épidémie localement appelée «cocolitzi» issue du mot désignant «peste» dans le langage aztèque. «L’épidémie Cocoliztli de 1545 est considérée comme l’une des épidémies les plus dévastatrices de l’histoire du Nouveau Monde», explique une équipe allemande dans un article récemment publié par la revue en ligne bioRxiv.

Mais quelle était réellement l'origine de cette épidémie? Au cours de nombreuses études, les chercheurs ont déjà étudié des pistes réalistes telles que la rougeole, la variole ou le typhus. Un article publié en 2002 a suggéré lui qu’une sorte de fièvre hémorragique virale combinée à la sécheresse était à l’origine des décès.

D’autres théories ont accusé les violences et les mauvais traitements infligés par les Européens lorsqu’ils ont commencé à coloniser l’Amérique du Sud. Cela dit, personne n’avait jusqu'ici découvert des preuves concrètes de l'importance de chacun de ces facteurs pour confirmer l'une des théories.

Salmonella paratyphi C. accusée d'homicide

Aujourd’hui, une étude dirigée par des chercheurs du Max Planck Institute for the Science of Human History apporte de nouveaux éléments d’enquête. Elle présente les premiers indices basés sur des analyses ADN de la disparition des Aztèques. D'après les résultats, celle-ci serait due à une maladie épidémique causée par une forme primitive et mortelle de salmonelle.

Pour en arriver là, les chercheurs se sont rendus dans un cimetière de Teposcolula-Yucundaa à Oaxaca dans le sud-ouest du Mexique. Ils ont extrait et séquencé l’ADN des dents de 29 défunts enterrés dont 24 étaient liés à l’épidémie dévastatrice de 1545-1550. L’équipe a ensuite séparé l’ADN humain de l'ADN bactérien.

Après avoir comparé les résultats avec plus de 2700 génomes de bactéries modernes, ils ont constaté que plusieurs cadavres semblaient avoir été infectés par une souche mortelle de Salmonelle enterica appelée Salmonella paratyphi C. Il s'agit d'une souche extrêmement rare de salmonelle, mais elle est toujours présente, en particulier dans des pays en développement.

L’infection se propage via la matière fécale et provoque une fièvre entérique ou fièvre typhoïde. Sans médicaments, elle tue environ 10 à 15 % des personnes infectées. «Nous suggérons que S. paratyphi C. a contribué au déclin de la population au cours de l’épidémie de Cocolizlti de 1545 au Mexique», concluent ainsi les chercheurs dans leur étude.

Une étude pas encore validée

Il s’agit de la première preuve génétique potentielle de la responsabilité du pathogène dans la disparition de la population Aztèque après la colonisation européenne. «C’est une étude vraiment super», a affirmé à la revue Nature, Hannes Schroeder, un ancien chercheur du Musée d’Histoire Naturelle du Danemark non impliqué dans l'étude.

Toutefois, il est important de noter que cette recherche n’a pas encore été publiée dans une revue officielle et n'a donc pas encore été validée par les pairs. Un passage normalement important pour toute étude scientifique. Pour le moment, les résultats ont simplement été mis en ligne sur le serveur de bioRxiv afin que d’autres chercheurs puissent faire leur propre analyses et comparer les résultats.

Par ailleurs, certains experts ont d'ores et déjà émis des doutes sur la méthode utilisée au cours de ces recherches, suggérant qu'elle ne permet pas de récupérer l’ADN de tous les virus qui auraient pu être impliqués dans les épidémies. D'autres affirment que la disparition de la civilisation aztèque avait démarré bien avant 1545.

Une disparition antérieure

En effet, si la salmonelle pourrait être responsable de l'épidémie de 1545, ce sont les épidémies antérieures qui auraient réellement déclenché la disparition des Aztèques. C'est ce qu'affirme Michael E. Smith de l’Université d’Arizona, l’un des meilleurs spécialistes des Aztèques contacté par Sciences & Avenir.

«Nous savons qu’il y a eu une série d’épidémies graves tout au long du XVIe siècle», a-t-il expliqué. «Mais les salmonelles ne sont en rien responsable de la disparition de la société Aztèque! Celle-ci avait déjà disparu depuis longtemps! Les auteurs de ces analyses fixent d’ailleurs eux-mêmes l’origine de cette épidémie vers 1545 alors que la conquête et la destruction des Aztèques ont eu lieu en 1519-1521, soit 25 ans plus tôt!»

Selon Michael E. Smith, c'est ainsi «une flambée de variole apportée par les Espagnols en 1520 qui a contribué à la chute de la capitale aztèque de Tenochtitlan (l’antique Mexico), le 13 août 1521». Un avis partagé par Grégory Pereira, directeur du département d’Archéologie des Amériques, (UMR 8096 du Cnrs), à l’université Paris 1- Panthéon Sorbonne également interrogé par Sciences & avenir.

«Cette nouvelle étude sur les salmonelles a probablement raison d’identifier ces bactéries [les salmonelles] comme principale composante du cocoliztli de 1545», a-t-il reconnu, «mais elle n’a aucun rapport avec la destruction de la société aztèque qui a eu lieu aux toutes premières années du contact!»

Affaire à suivre donc.